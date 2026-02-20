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Juventude encerra venda de ingressos para a torcida do Grêmio

Todos os 1.840 bilhetes para os visitantes foram vendidos; sócios do Juventude têm promoção até sábado à noite

Tiago Nunes

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