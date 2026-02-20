Juventude encerra venda de ingressos para a torcida do Grêmio

Expectativa é de um grande público no Estádio Alfredo Jaconi. Neimar De Cesero / Pioneiro

A torcida do Grêmio já garantiu sua presença máxima no Estádio Alfredo Jaconi para o duelo decisivo deste domingo (22). A carga total de 1.840 ingressos, destinada aos visitantes, foi completamente esgotada, encerrando as vendas para este setor, conforme informação do Juventude. Não haverá abertura de mais espaço nas arquibancadas.

Juventude e Grêmio se enfrentam às 18h, pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão. Após o empate em 1 a 1 na Arena — onde o Alviverde mostrou força ao buscar o resultado após sair atrás no placar —, uma vitória simples garante ao Juventude a vaga na grande final do campeonato.

Ingressos para a torcida do Juventude

A venda de ingressos para a torcida do Juventude segue no Estádio Alfredo Jaconi. O clube mantém a venda de ingressos com condições especiais, especialmente para quem se antecipar.

Inteira: R$ 120 e no dia sobe para R$ 140

R$ 120 e no dia sobe para R$ 140 Meia-entrada: R$ 60 e no dia sobe para R$ 70

Promoção para Sócios:

Sócios com mensalidades em dia têm um benefício exclusivo para empurrar o time rumo à final:

Ingresso Único: R$ 80 (limitado a um por CPF).

R$ 80 (limitado a um por CPF). Prazo: A promoção é válida apenas até este sábado (21/02) às 23h (ou enquanto durar o lote).

A promoção é válida apenas até este às (ou enquanto durar o lote). Atenção: Não há meia-entrada sobre o valor promocional de sócio.

Onde e como comprar: