Juventude encaminha empréstimo de zagueiro para o futebol do Exterior

Jogador perdeu espaço neste ano no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

Após acertar a saída do atacante Rafael Pinna, 18 anos, o Juventude encaminhou a negociação de mais um atleta do elenco profissional. O zagueiro Abner, 20 anos, deve deixar do Estádio Alfredo Jaconi. Neste ano, ele entrou em campo em apenas três jogos. Na temporada passada foram 28 partidas, com dois gols e uma assistência.

O Juventude recebeu uma proposta do Riga FC, clube de futebol da Letônia. A direção do Verdão fez algumas exigências e se o clube aceitar, o negócio será fechado e oficializado. O contrato seria de um ano com metas para a compra em definitivo do jogador pelo clube do Exterior.

Na temporada passada, após ganhar destaque no começo do ano, o zagueiro teve seu vínculo prorrogado até dezembro de 2027. Anteriormente, era até o fim de 2026.

Em 2025, o Juventude chegou a estar perto de vender o jovem para o Botafogo. A proposta era de R$ 12 milhões. Porém, a negociação travou nas garantias financeiras para finalizar a compra pelo lado do time do Rio de Janeiro.