Juventude emite nota contra arbitragem e aponta três erros "determinantes" na eliminação

Rafael Klein comandou o jogo desta segunda-feira (23). Porthus Junior / Agencia RBS

O clima de conformidade demonstrado pelo presidente Fábio Pizzamiglio logo após a eliminação deu lugar à indignação nesta segunda-feira (23). Em nota oficial emitida nesta segunda-feira (23), o Juventude manifestou sua insatisfação com o desempenho do árbitro Rafael Klein e sua equipe no empate em 1 a 1 contra o Grêmio.

No documento, o Verdão detalha três lances específicos que, segundo a diretoria, foram fundamentais para impedir a ida do Papo à final do Gauchão 2026.

A reclamação mais contundente refere-se ao gol de empate do Grêmio. O Juventude afirma que a jogada é originada de um erro técnico básico: na cobrança do arremesso lateral, o atleta adversário posiciona um dos pés dentro do campo.

- O fato torna-se ainda mais grave por ter ocorrido exatamente ao lado do assistente Fagner Bueno Cortes, que não sinalizou a infração - diz o texto, lembrando que o erro originou o lance que selou o placar no tempo normal.

Dois pesos e duas medidas

O clube também questionou a disparidade de critérios disciplinares. A nota cita uma agressão sofrida por um jogador alviverde aos 35 minutos do primeiro tempo (envolvendo o atacante Carlos Vinícius em Rodrigo Sam), que não foi revisada pelo VAR. O Juventude comparou o lance com a expulsão de um de seus atletas no jogo de ida, na Arena, sugerindo que infrações semelhantes receberam punições distintas.

Além disso, o clube reclamou de um possível pênalti não marcado aos 14 minutos, quando uma bola cabeceada por Marcos Paulo atingiu o braço de um defensor gremista, mas a arbitragem assinalou falta de ataque.

Olhar para o futuro

A nota não poupou recordações, citando que erros decisivos contra o mesmo adversário já haviam ocorrido na final de 2024 e na semifinal de 2025. Embora o clube tenha ressaltado que não questiona a idoneidade dos dirigentes da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), deixou um recado amargo para a próxima temporada:

- Espera que, a partir de 2027, fatos como os que vêm se repetindo ano após ano não voltem a ocorrer, evitando que o campeonato seja marcado e manchado por erros de arbitragem determinantes - declarou.

NOTA NA INTEGRA

O Esporte Clube Juventude vem a público, mais uma vez, manifestar sua mais profunda insatisfação com os erros de arbitragem verificados no segundo jogo das semifinais do Gauchão 2026, os quais foram determinantes para o resultado final do confronto. Assim como já ocorreu na final do Gauchão 2024 e na semifinal de 2025, ambas contra o mesmo adversário, no jogo de ontem o resultado foi diretamente influenciado por um lance irregular: No gol adversário, que resultou no empate, é absolutamente visível que, na origem da jogada, o atleta posiciona um dos pés claramente dentro do campo de jogo no momento da cobrança do arremesso lateral. O fato torna-se ainda mais grave por ter ocorrido exatamente ao lado do assistente Fagner Bueno Cortes, que não sinalizou a infração.

Além desse lance irregular, que resultou no gol da equipe adversária, houve ainda, aos 35 minutos do primeiro tempo, um episódio de agressão fora da jogada praticada por um atleta adversário contra um jogador do Juventude, em lance que sequer foi submetido à análise do VAR. Trata-se de uma ação muito semelhante àquela que culminou na expulsão de um atleta do Juventude no jogo de ida da semifinal, disputado em Porto Alegre.

Além dessas irregularidades, ignoradas pela arbitragem, destaca-se um lance questionável ocorrido aos 14 minutos do primeiro tempo, no qual o atleta Marcos Paulo disputa espaço com um marcador, cabeceia a bola, que atinge claramente o braço do adversário. A arbitragem, entretanto, assinalou falta de ataque. Nenhum dos ângulos disponíveis demonstra qualquer movimento claro que justifique tal marcação, o que demandaria uma análise mais criteriosa por parte do VAR.