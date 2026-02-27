Juventude conhece datas de confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (27), as datas dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O Juventude, único representante gaúcho que permanece na disputa, enfrenta o Coritiba, nos dias 3 e 11 de março.
Na primeira fase, o Papo avançou após golear o Operário-MS por 6 a 0, enquanto o Coritiba derrotou o Avaí por 2 a 0. Por isso, o Ju tem a vantagem do jogo da volta ser em casa.
Na próxima terça-feira (3), às 15h, encara o time paranaense no CT Bayard Osna, pelo confronto de ida. A decisão final será no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, no dia 11, no mesmo horário.
Para 2026, o serrano tem Euller Borges, técnico interino do Juventude, como comandante.