Juventude começa a venda de ingressos para estreia na Copa do Brasil

Confronto é inédito na história dos clubes. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude entra em campo pela primeira competição nacional do ano: a Copa do Brasil 2026. Estreando na segunda fase, o Papo enfrenta o Guaporé-RO. O duelo decisivo acontece na próxima quinta-feira (5), às 21h30min.

Para o confronto, a direção alviverde anunciou a venda de ingressos, com bilhetes antecipados no valor de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). No dia do jogo, os valores sobem para R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

Após a eliminação na semifinal do Gauchão, o time de Maurício Barbieri tem foco total para o confronto inédito com a equipe de Rondônia. Em 2025, O Ju foi eliminado para o Maringá, na primeira fase da competição.

Confira abaixo o serviço

de jogo completo:

Juventude x Guaporé-RO

Segunda Fase da Copa do Brasil 2026

Quinta-feira (5) — 21h30min

Estádio Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até quarta-feira (4):

Arquibancada: R$ 50

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 25*

(mandante e visitante).

Ingressos no dia do jogo:

Arquibancada: R$ 60

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 30*

(mandante e visitante).

Sócios**:

Jaconero Ouro: isento

isento Jaconero Black: isento (acesso livre às cadeiras)

isento (acesso livre às cadeiras) Jaconero Ouro convidado: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com Sócio Jaconero Prata: isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com

isento – necessário emitir ingresso em https://juventude.eleventickets.com Demais planos: isento

Cadeiras**:

Proprietário: isento (setor cadeiras)

isento (setor cadeiras) Sócios Jaconero Black: isento

isento Demais sócios: R$ 80

R$ 80 Não-sócio: R$ 100 + ingresso (arquibancada)

R$ 100 + Crianças até 3 anos: isentas

isentas Crianças de 4 a 11 anos: R$ 25

Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 19h30min:

Torcida do Juventude: portões 01 e 02

Torcida visitante: portão 05 (Rua São João)

Estação Jaconera abre às 18h30min

Apresentar a carteirinha de sócio ou o ingresso (smartphone ou impresso)

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

*Idosos: É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio.

*Crianças com 11 anos ou menos: isentas

É obrigatória a apresentação de um documento de identidade na compra e no acesso ao estádio. isentas **obrigatória a apresentação da carteirinha com as mensalidades em dia para acessar as cadeiras. Caso haja alguma pendência, compareça à secretaria do clube com antecedência. Qualquer dúvida sobre sua situação, entre em contato pelo e-mail sociojaconero@juventude.com.br