Juventude acerta com experiente centroavante para a sequência de 2026

O Juventude tem um novo camisa 9. O clube anunciou na noite desta sexta-feira (27) o centroavante Alan Kardec. O experiente jogador de 37 anos e teve como último clube o Athletico-PR.
Com contrato definitivo até o final do ano, o atacante chega ao Alfredo Jaconi para fortalecer o setor ofensivo e ampliar as opções de Maurício Barbieri, treinador com quem trabalhou em 2025, no Athletico. Kardec chega em Caxias do Sul neste fim de semana, onde realizará os exames médicos antes da assinatura do contrato.
O atacante passa a integrar o grupo que se prepara para a estreia na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (5), diante do Guaporé (RO), no Jaconi.
Trajetória
Revelado nas categorias de base do Vasco, Alan Kardec iniciou sua trajetória profissional no clube carioca, onde atuou por três temporadas e conquistou a Série B de 2009. Ainda naquele ano, integrou a seleção brasileira campeã do Sul-Americano Sub-20 e disputou o Mundial da categoria.
Após breve passagem pelo Inter, transferiu-se para o Benfica, de Portugal, em 2010. No futebol europeu, viveu um período de afirmação, conquistando o Campeonato Português 2009/10 e a Taça da Liga de Portugal nas temporadas 2009/10 e 2010/11.
Entre 2011 e 2012, foi emprestado ao Santos, onde participou da campanha do título do Paulista de 2012. Retornou ao Benfica antes de regressar em definitivo ao Brasil, em 2013, para defender o Palmeiras, conquistando novamente o Brasileiro Série B.
Na sequência, transferiu-se para o São Paulo, onde atuou por três temporadas, entre 2014 e 2016, antes de iniciar um ciclo no futebol chinês, defendendo Chongqing Dangdai e Shenzhen ao longo de seis temporadas, período em que acumulou números expressivos.
Em 2022, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético Mineiro. Pelo clube, conquistou três edições consecutivas do estadual (2022, 2023 e 2024). Em 2025, defendeu o Athletico, onde conquistou o acesso à Série A do Brasileiro.
Ficha técnica
Nome completo: Alan Kardec de Souza Pereira Júnior
Posição: atacante
Altura: 1m90cm
Peso: 84kg
Data de nascimento: 12/01/1989
Cidade: Barra Mansa (RJ)
Carreira: Vasco (RJ), Inter (RS), Benfica (POR), Santos (SP), Palmeiras (SP), São Paulo (SP), Chongqing Dangdai (CHN), Shenzhen (CHN), Atlético Mineiro (MG) e Athletico (PR).
Títulos
Brasileiro Série B – 2009 e 2013
Sul-Americano Sub-20 -2009
Taça da Liga de Portugal – 2009/10 e 2010/11
Português – 2009/10
Paulista – 2012
Mineiro – 2022, 2023 e 2024