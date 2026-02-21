Fortaleza Verde: Juventude aposta na força do Jaconi para derrubar o Grêmio

Juventude está invicto no Jaconi e no Gauchão. Jeff Botega / Agencia RBS

As cortinas do Campeonato Gaúcho se abrem para mais um espetáculo no próximo domingo (22), às 18h, o Estádio Alfredo Jaconi. A casa do Juventude não é apenas seu endereço, é a sua fortaleza mística, que pulsa no ritmo de uma torcida que acredita sem desistir.

Após o empate em 1 a 1 na Arena, o Juventude entra em campo precisando de uma vitória simples para carimbar o passaporte rumo à final e manter vivo o sonho do bicampeonato estadual.

Será uma batalha decidida pelas listras verticais, pelo grito das arquibancadas que ganhará a fortaleza verde e suas redondezas. O Papo de 2026 já provou que não se entrega: derrubou o ceticismo ao buscar viradas épicas após estar perdendo por 2 a 0, resistiu com dois atletas a menos para sair vitorioso e lutou até o último segundo no Ca-Ju. Agora, o aliado é o Jaconi, e o combustível é o suor de quem entende o peso dessa camisa.

Na linha de frente dessa missão, o atacante Alisson Safira personifica a entrega exigida para um duelo deste tamanho. Ciente de que o apoio externo será o diferencial, ele projeta um ambiente de caldeirão:

— A gente espera aqui é o apoio da torcida, que eu acho que vai ser nosso 12º jogador. Vai ser nosso torcedor empurrando, ajudando nos 90 minutos. Dentro de campo, a gente vai fazer o que vem sempre fazendo: lutar, brigar e se entregar ao máximo para que possamos sair com o resultado — destacou Safira.

Para fazer história

Jeff Botega / Agencia RBS

Para um centroavante, jogos dessa magnitude são o cenário perfeito para eternizar o nome na galeria de goleadores no Estádio Alfredo Jaconi. Safira não esconde que a oportunidade de colocar o clube em uma decisão é a maior motivação de sua carreira:

— É um motivo de muita felicidade, mostra o trabalho que está sendo muito bem feito. É uma oportunidade nova de poder chegar a uma final, quem sabe ser campeão e colocar o nome na história do clube. É uma coisa que fica para sempre, então a gente tem se entregado e vamos lutar até o fim por esse grande sonho — disse.

Embora a cobrança pelo gol acompanhe a camisa 9, Safira demonstra uma maturidade tática que agrada ao técnico Maurício Barbieri. Para ele, o brilho individual do gol é secundário diante do objetivo coletivo de levar o Juventude à final: