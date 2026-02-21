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Fortaleza Verde: Juventude aposta na força do Jaconi para derrubar o Grêmio

Após empatar fora de casa, time alviverde precisa vencer o Tricolor no Alfredo Jaconi para avançar à final do Gauchão.

Tiago Nunes

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