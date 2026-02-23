"Fomos desclassificados sem perder nenhum jogo", lamenta zagueiro do Juventude

Camisa 4 comentou sobre o desempenho da equipe no torneio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Juventude fechou a sua participação no Campeonato Gaúcho invicto. Após o segundo empate em 1 a 1 contra o Grêmio, a equipe acabou sendo eliminada nos pênaltis.

Após a partida, o zagueiro Messias, um dos líderes do grupo, comentou sobre a frustração por conta da chance desperdiçada de avançar à final da competição.

— É até difícil encontrar palavras. Principalmente pelo campeonato que a gente vinha fazendo. Fomos desclassificados sem perder nenhum jogo. Dói ainda mais. Nenhum adversário foi superior a você dentro das quatro linhas, mas mesmo assim você acaba eliminado nas penalidade — lamentou o defensor, que ainda pediu desculpas aos torcedores:

— A gente deu o nosso melhor, se dedicou, se entregou e não conseguimos seguir adiante. Agora temos Copa do Brasil, Série B e Sul-Sudeste pela frente. Então, é levantar a cabeça e continuar fazendo grandes coisas aqui.

O zagueiro Messias também avaliou a campanha no Estadual e os pontos positivos desses primeiros dois meses do ano.

— Fizemos uma grande competição. Não podemos falar uma vírgula do Juventude no Gauchão, tem muita coisa para tirar. Superamos adversidades, fomos impositivos. Hoje estamos frustrados, nosso torcedor está frustrado, mas é dia de lamber as feridas e amanhã ver os pontos positivos. Tivemos uma equipe muito sólida.