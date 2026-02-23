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"Fomos desclassificados sem perder nenhum jogo", lamenta zagueiro do Juventude

Verdão encerrou o Gauchão sem derrotas, mas foi eliminado pelo Grêmio nos pênaltis após dois empates

Maurício Reolon

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