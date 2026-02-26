Esportes

Novo vexame em casa
Notícia

Fiasco no Centenário: Caxias perde para o Guarany e está eliminado da Copa do Brasil

Com gol de Welder, time de Bagé faz 1 a 0 na casa grená e avança à terceira fase da competição nacional.

Maurício Reolon

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