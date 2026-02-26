Fiasco no Centenário: Caxias perde para o Guarany e está eliminado da Copa do Brasil

Porthus Junior / Agencia RBS

O fevereiro de 2026 do Caxias vai acabar como o mês do vexame. Afinal, foram três eliminações em sequência, todas dentro do Estádio Centenário. Depois das quedas contra Ypiranga e São Luiz, pelo Gauchão e Taça Farroupilha, respectivamente, o time de Marcelo Cabo jogou pouco, perdeu por 1 a 0 para o Guarany-Ba e se despediu na estreia da Copa do Brasil.

Para piorar o cenário, o gol foi marcado pelo ex-centroavante grená Welder. Na próxima fase, o adversário do Guarany será a Ponte Preta, que entra direto na terceira etapa por ser campeã da Série C de 2025. O jogo único vai ocorrer em Campinas, entre os dias 10 e 12 de março.

Em sua estreia na competição nacional, o time grená teve Jhonatan Ribeiro e Vitor Feijão como novidades no setor ofensivo. A partida iniciou com o Caxias buscando abrir o placar logo cedo. Aos três minutos, Calyson arriscou de longe e Thiago Gonçalves fez uma defesa tranquila no meio do gol.

Aos oito, na resposta do Guarany, a defesa grená deu muito espaço e Tony Jr. invadiu a área com liberdade para chutar cruzado. O centroavante Welder chegou atrasado e não conseguiu desviar para a meta.

O Caxias arrancou aplausos do torcedor aos 12. Thiago Ennes fez lançamento longo e Jeam escorou para Calyson bater firme no canto. Thiago espalmou para fora. Logo depois, em outro chute de longe, Matheus Nunes tentou e o goleiro do Índio fez nova intervenção.

A melhor chance grená saiu aos 20. Vitor Feijão recebeu de Calyson e o chute rasteiro parou no poste. A partir daí, o Guarany voltou a ter maior presença no ataque, quase sempre com espaços nas costas dos dois volantes e erros da defesa grená.

Mesmo assim, oportunidade de gol apenas aos 38 minutos, e do lado grená. Outro chute de fora da área de Vitor Feijão, desta vez rente à trave. Aos 44, em erro na saída de bola do Guarany, Jhonatan Ribeiro foi fominha, não serviu Calyson e chutou na rede pelo lado de fora.

Ainda teve tempo de Marcelo Dal Soler dar um susto no torcedor em cruzamento para a área. O goleiro errou em bola e o Guarany quase abriu o placar. Mesmo com chances de lado a lado, o jogo ficou em 0 a 0 até o intervalo.

LEI DO EX

Na volta para a segunda etapa, o Guarany chegou com perigo logo no primeiro minuto. Marquinhos invadiu a área e chutou para defesa de Marcelo Dal Soler. Aos três, na resposta do Caxias, Calyson arriscou da meia esquerda e Thiago Gonçalves espalmou no ângulo para evitar o gol.

Em um jogo cada vez mais franco, o Guarany encontrava espaços para jogar, mas tinha dificuldades técnicas na hora da conclusão. Já o Grená só voltou a finalizar na bola parada. Em cruzamento para a área, Lucas Cândido escorou e Jeam dividiu com o goleiro adversário. A bola saiu perto da trave.

Aos 20, em mais uma jogada onde a marcação grená só observou, o Guarany abriu o placar. E com a famosa lei do ex. Vitor Oliveira tabelou com Marquinhos e encontrou Welder nas costas da defesa. O ex-centroavante grená girou e bateu cruzado: 1 a 0 para o time de Bagé.

Depois do gol, Marcelo Cabo promoveu quatro mudanças, com as entradas de Breno Santos, Douglas Skilo, Victor Sá e Gustavo Nescau. Só que a equipe não evoluiu. Pelo contrário, passou a sentir o peso da desvantagem e a cometer erros em sequência.

A principal chance veio nos acréscimos. Aos 47, em finalização fraca de Jeam, o goleiro do Guarany defendeu e Thiago Ennes, na pequena área, bateu em cima da marcação e a bola saiu ao lado da trave. Com o time todo exposto, Adailson saiu cara a cara com Marcelo e o goleiro evitou o segundo do time visitante.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 2ª fase

Caxias x Guarany-Ba

Jogo único

Estádio Centenário

Caxias

Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes, Maurício, Andrés Robles e Roberto (Victor Sá, 26/2º); Lucas Cândido (Yann Rolim, 35/2º), Matheus Nunes (Breno Santos, 21/2º); Jhonatan Ribeiro (Douglas Skilo, 21/2º), Calyson e Vitor Feijão (Gustavo Nescau, 26/2º); Jeam. Técnico: Marcelo Cabo.

Guarany de Bagé

Thiago Gonçalves; Raphinha, Jeam Martim (Jean Carlos, 35/2º), Alberte e Vitor Oliveira; Marcão, Paulinho (Thales, 35/2º), Murilo Cavalcante (Alan Cristian, 42/2º) e Marquinhos; Tony Jr. (Adailson, 19/2º) e Welder (Lucão, 35/2º). Técnico: Paulo Henrique Marques.

Gols: Welder (C), aos 20min, no segundo tempo.

Amarelos: Matheus Nunes, Calyson (C); Marcão, Vitor Oliveira, Welder (S).

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, auxiliado por Márcio Gleidson Correia Dias e Acácio Menezes Leão (trio paraense).