Farrapos conhece tabela de jogos da primeira fase do Super 12 2026

No último ano, serranos ficaram com o vice-campeonato. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Nesta semana, a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) divulgou a tabela de jogos da primeia fase do Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Super 12. O Farrapos, representante da Serra gaúcha e atual vice-campeão da competição, terá mais uma temporada de luta em busca do título inédito.

O Alviverde fará sua estreia no dia 20 de junho. Fora de casa, a equipe enfrenta o Desterro, em Florianópolis-SC. Logo na segunda rodada, no dia 4 de julho, já tem clássico diante de sua torcida. Em Bento Gonçalves, enfrenta o rival Charrua, no Estádio da Montanha.

Depois, volta à capital catarinense enfrentar o Joaca, em 18 de julho. Os jogos de returno acontecem em agosto, com os mandos de campo invertidos.

Na fase classificatória, as equipes foram divididas em três grupos com quatro clubes cada. Após seis rodadas de confrontos entre a chave, os dois melhores colocados avançam para o Hexagonal, onde todos se enfrentam em turno único. Os dois primeiros avançam à final do título brasileiro, prevista para 27 de setembro.

Confira a tabela de jogos do Farrapos: