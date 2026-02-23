"Faltou conseguir matar o jogo", diz técnico do Juventude após queda nos pênaltis para o Grêmio

Barbieri avaliou o desempenho da equipe diante do Tricolor. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude se despediu do Gauchão com o roteiro repetido de 2025. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o time alviverde caiu para o Grêmio nos pênaltis. Após a partida, o técnico Maurício Barbieri analisou a eliminação, mesmo com uma campanha invicta.

— Vou começar pelo final. A gente fez um jogo, especialmente no primeiro tempo, muito bom. Faltou conseguir matar o jogo nas chances que a gente teve. Contra uma grande equipe, precisamos aproveitar. Foram três jogos contra essa equipe e conseguimos igualar ou ser superiores diante deles em muitos momentos — avaliou o treinador alviverde.

Sobre a partida decisiva, Barbieri pontuou o que fica para a sequência da temporada:

— A principal lição é, quando tiver as oportunidades, matar o jogo. Especialmente contra adversário dessa hierarquia. Nos pênaltis, tem a experiência, a vivência desses momentos.

Nas primeiras mudanças, o técnico Maurício Barbieri optou por colocar Pablo Roberto e MP, deixando Juan Christian como alternativa para o momento em que o time já empatava em 1 a 1.

— A ideia naquele momento era reter mais a bola, segurar mais para fazer o time sair de trás. A ideia era equilibrar mais as ações. Com a entrada do Juan Christian, tem esse desequilíbrio, mas também oferece mais espaços para os cruzamentos pelo lado do Grêmio — explicou Barbieri.

O treinador ainda destacou que o departamento de futebol ainda avalia o grupo e que o time deve receber reforços até o final da janela de transferência. O próximo desafio será a estreia na segunda fase da Copa do Brasil, dia 5 de março, contra o Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi.