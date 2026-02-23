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"Faltou conseguir matar o jogo", diz técnico do Juventude após queda nos pênaltis para o Grêmio

Equipe alviverde encerrou campanha invicta no Gauchão e agora mira as disputas da Série B, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste

Maurício Reolon

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