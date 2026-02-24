Executivo do Juventude diz que clube vai buscar mais reforços para a Série B

Dirigente projetou a chegada de mais nomes até o final da janela de transferências. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Juventude as suas atenções para as competições nacional. O primeiro desafio será a estreia na Copa do Brasil, contra o Guaporé-RO, no dia 5 de março, no Alfredo Jaconi.

Depois, já no final do mês, a equipe abre a participação na Série B, contra o Avaí, fora de casa, e terá a largada na Copa Sul-Sudeste. Para esses compromissos, o grupo alviverde deve ganhar mais reforços.

O primeiro já anunciado e apresentado foi o atacante canhoto Fábio Lima, que já treina com o grupo de Maurício Barbieri.

— O Fábio (Lima) já está à disposição. Tem, desde a chegada, a preparação da parte física, e acredito que em uma semana ele estará apto nas questões físicas e também dentro do modelo de jogo do Barbieri. Essa decisão é sempre do treinador — explicou o executivo de futebol Lucas Andrino, na apresentação do atleta, nesta terça-feira (24).

Andrino ainda confirmou que o departamento de futebol segue analisando alternativas de mercado para reforçar o elenco. Além disso, alguns atletas pouco aproveitados devem ser emprestados ou liberados.

— Continuamos olhando para o mercado e fazendo esses últimos ajustes antes do fechamento da janela. Todos os dias estamos buscando alternativas. Foram 15 ou 16 movimentos de mercado, todos com responsabilidade financeira e de entregar para a nossa comissão técnica o que faz parte do modelo de jogo. Ainda vamos em busca de mais um ou outro nome — destacou o dirigente.

Por fim, o executivo alviverde ainda comentou sobre alguma possível saída de atletas de destaque, como Mandaca e Taliari, sempre os mais citados em possíveis negociações. O objetivo é manter ambos e renovar seus vínculos que encerram ao final de 2026.