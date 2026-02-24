Esportes

No mercado
Notícia

Executivo do Juventude diz que clube vai buscar mais reforços para a Série B

Primeira janela de transferências fecha no dia 3 de março. Para quem estiver disputando estaduais, data final será 27 de março

Rafael Rinaldi

Enviar email

Maurício Reolon

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS