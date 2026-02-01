Executivo do Caxias questiona expulsão de zagueiro contra o Inter: "Fomos prejudicados"

Erico Andrade de Carvalho expulsou o defensor após revisão do VAR. Porthus Junior / Agencia RBS

O pós-jogo entre Caxias x Inter teve como principal notícia a confirmação da troca do comando grená, com a saída de Fernando Marchiori e o anúncio do técnico Marcelo Cabo. Porém, antes de oficializar a mudança, o executivo de futebol Léo Franco fez questão de reclamar dos critérios da arbitragem, especialmente por conta da expulsão do zagueiro Maurício, ainda no primeiro tempo, após um pisão em Bruno Tabata.

- Ninguém do Inter questiona a falta. O VAR chama para um lance normal de jogo e, pior, o árbitro tem a oportunidade de rever o lance e acaba tomando a decisão influenciado por um árbitro ruim. Fica a nossa reclamação e espero que isso possa ser revisto - destacou Léo Franco, que completou:

- Estamos tristes pelo resultado porque fomos prejudicados e poderíamos, certamente, estar numa condição de pontuação melhor.

O dirigente também fez questão de valorizar a vantagem conquistada com a segunda posição na primeira fase. Com sete pontos conquistados, e depois de três derrotas seguidas, o Caxias vai encarar o Ypiranga nas quartas de final, em jogo único no Centenário.

- Apesar de tudo, conseguimos a classificação em segundo lugar e podendo decidir as quartas de final em casa. Vamos ter uma semana de trabalho, com todos os atletas à disposição. Os atletas estão de parabéns. Fizemos hoje (sábado) uma partida com ainda mais tempo com um jogador a menos em relação ao clássico (Ca-Ju).