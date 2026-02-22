Executivo do Caxias confirma negociações e projeta chegada de reforços

Grupo grená deve passar por mudanças a partir da próxima semana. Porthus Junior / Agencia RBS

As carências técnicas do grupo do Caxias ficaram, mais uma vez, evidentes no jogo deste sábado (21), na eliminação da Taça Farroupilha para o São Luiz. A equipe grená perdeu por 1 a 0 no tempo normal e acabou eliminada nos pênaltis.

Após a partida, o executivo de futebol Léo Franco falou sobre a necessidade de reforçar a equipe.

- Nós temos em torno de cinco negociações. Se elas vão se finalizar amanhã (domingo) ou daqui a dois, três dias, essa dinâmica do mercado, muitas vezes, não sou eu que dito. Então, pensando em atletas que estão inseridos em outros clubes e que estão em competições, esse processo pode ser mais rápido ou mais demorado, a depender da finalização desses demais estaduais - explicou Léo Franco, que disse não ter interesse em trazer atletas que não vinham atuando neste início de temporada:

- Não adianta eu trazer um atleta aqui que está parado desde novembro. Eu preciso ter algum atleta que esteja inserido em algum contexto para não ter que chegar aqui e ficar 20, 15 dias em pré-temporada. Então, por isso que a gente não trouxe ninguém. Também não adianta simplesmente trazer um atleta porque é de um clube grande, que tem 21 anos, não está sendo aproveitado e colocar aqui. Daqui a pouco nós temos aqui 35 atletas e aí o questionamento vai ser o mesmo.

Na quarta-feira (25), quando o Caxias recebe o Guarany-Ba, na partida única da segunda fase da Copa do Brasil, o grupo deve ser o mesmo que vem atuando até aqui no Estadual.

- Há uma urgência de novos atletas, a gente sabe disso, mas conciliar isso com o cuidado de não trazer um atleta que não esteja, pelo menos, inserido em algum clube, com nível de treino. Há alguns estaduais que terminaram as primeiras fases. Tem os seus torneios do interior, os seus regionais - detalhou Franco.