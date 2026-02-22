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Executivo do Caxias confirma negociações e projeta chegada de reforços

Grená busca contratações, mas deve enfrentar o Guarany pela Copa do Brasil com o elenco atual nesta quarta-feira.

Maurício Reolon

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Tiago Nunes

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