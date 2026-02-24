"Estava na hora de voltar para casa", diz novo atacante do Juventude, após três temporadas na Bulgária

Jogador de 29 anos atua pelos lados do campo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude apresentou nesta terça-feira (24) mais um reforço para a sequência da temporada de 2026. O atacante Fábio Lima, 29 anos, já vinha treinando com o grupo de jogadores e deve ficar à disposição para a estreia na Copa do Brasil, no próximo dia 5 de março, contra o Guaporé-RO.

Canhoto, o atacante esteve nas últimas três temporadas no futebol da Bulgária, onde defendeu o Levski Sofia. Por lá, somou 49 jogos e quatro gols marcados.

— Estava na hora de voltar para casa. Aprendi muita coisa (na Bulgária). Acredito que vá agregar muito na minha carreira. Estava com saudade do futebol brasileiro, e nunca vou deixar de ter essa minha essência, de correr, de marcar, de buscar fazer o melhor — disse o atacante.

O atleta ganhou projeção no ABC, onde atuou nos anos de 2022 e 2023. Na primeira temporada, fez 44 jogos com oito gols marcados. Na segunda, se destacou pelas assistências, com cinco em 44 jogos, além de três gols. Inclusive, marcou diante do Juventude, na Série B.

— Trabalhei muito em todos os clubes por onde passei. Desde já, agradeço muito pela oportunidade e espero fazer meu máximo para ajudar o Ju. Nunca tive uma oportunidade como essa, minha base foi bem complicada. Acredito que poderei ajudar o Juventude. Não vai faltar garra — garantiu Fábio Lima.