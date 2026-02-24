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"Estava na hora de voltar para casa", diz novo atacante do Juventude, após três temporadas na Bulgária

Fábio Lima, ex-Levski Sofia e ABC, reforça o Juventude visando a estreia na Copa do Brasil em março.

Maurício Reolon

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Rafael Rinaldi

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