Gurias do Juventude recebem o Atlético-MG em busca da primeira vitória no Brasileirão

Ju estreou com derrota para o Botafogo por 2 a 1. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Pela segunda rodada da Série A-1 do Brasileirão Feminino, o Juventude tem seu primeiro jogo em casa. Às 15h deste domingo (22), as Esmeraldas recebem o Atlético-MG, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O torcedor que quiser acompanhar o confronto tem entrada gratuita, mediante doação de 1kg de alimento. Os portões abrem às 14h.

Na estreia da competição, os dois times acabaram derrotados. O Ju perdeu para o Botafogo por 2 a 1, enquanto o Galo levou 1 a 0 do Corinthians por. Para a estreia como mandante, o técnico Luciano Brandalise não conta com a zagueira Apoliana, expulsa contra o time carioca.

— O começo foi difícil porque praticamente não tiramos férias. Nós fizemos um grupo bem coeso, com bastante capacidade técnica e de muita força. Eu acho que a gente tem boas condições de pontuar nesse jogo, pelo menos um ponto é o nosso objetivo, e quanto mais pontuar melhor — disse o comandante, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.