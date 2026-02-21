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Gurias do Juventude recebem o Atlético-MG em busca da primeira vitória no Brasileirão

No Homero Soldatelli, confronto inicia às 15h deste domingo (22). Ingresso é gratuito mediante doação de 1kg de alimento

Camila Corso

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