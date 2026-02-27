Em casa, Juventude enfrenta Criciúma antes de pausa no Brasileirão Sub-20

Ju busca primeira vitória na competição. Leonardo Bidese / E. C. Juventude / Divulgação

Neste sábado (28), o Juventude recebe o Criciúma pela terceira rodada do Brasileirão Sub-20. Em busca da primeira vitória na competição, o Papo inicia mais um confronto no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, às 15h.

Para acompanhar a partida, o torcedor terá de ir ao estádio, já que não será transmitido. A entrada é gratuita, mediante doação de 2kg de alimento. Os portões abrem às 14h.

No momento, o Alviverde ocupa a 17ª posição na tabela, com um ponto em dois jogos. Já o time catarinense está em 10º lugar, com três pontos. Na última edição, o Tigre disputava a Série B da categoria.

O Ju estreou com derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0. Na segunda rodada, empatou com o Bragantino em 1 a 1, em casa. Agora, tem uma última chance de conquistar o primeiro triunfo antes da pausa de um mês para convocação da Seleção Brasileira da categoria.