Em casa, Juventude empata com o Bragantino pelo Brasileirão Sub-20

Pela segunda rodada do Brasileirão Sub-20, o Juventude garantiu seu primeiro ponto. Contra o Bragantino, na tarde desta terça-feira (24), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, empate em 1 a 1.
O gol do Ju foi marcado por Kaynan, logo aos seis minutos do primeiro tempo. O volante balançou as redes em uma cobrança de tiro livre indireto dentro da área, após recuo do atleta do Massa Bruta para o goleiro. O empate veio na sequência, aos 10 minutos, com Ezequiel Gonzales.
Agora, o Papo ocupa a 13ª colocação na tabela, com um ponto. O próximo duelo é contra o Criciúma, também em casa, no sábado (28), às 15h.
O técnico Filipe Dias mandou a campo: Joaquim; Kauã Costa, Kauê Lima, Schaffer e Gabriel Borges; Kaynan, Sasso e Yarlei; Lucca (Roberson), Scatolin (Wictor) e Carlinhos (Beto).