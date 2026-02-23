Esportes

Entrevista
Notícia

Elenco, patrocínio master e renovação de dois titulares: presidente do Juventude projeta sequência após o Gauchão

Fábio Pizzamiglio destaca nível competitivo, negociações e esforço para manter atletas após eliminação no Estadual.

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS