Elenco, patrocínio master e renovação de dois titulares: presidente do Juventude projeta sequência após o Gauchão

Camila Corso / Agência RBS

Mesmo após a dolorosa queda nos pênaltis para o Grêmio, o clima na entrevista coletiva do presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, não foi de lamentação, mas de convicção. Em um discurso que evitou polêmicas com a arbitragem de Rafael Klein — apesar de um lance de agressão do atacante Carlos Vinícius em Rodrigo Sam não revisado pelo VAR —, o mandatário preferiu blindar o vestiário e enaltecer o nível competitivo demonstrado pelo Alviverde.

— Deveria acontecer uma expulsão, sim. Mas não vou focar em arbitragem. Quero focar no lado positivo nosso, na entrega que os jogadores tiveram e na igualdade que foram esses confrontos — pontuou o dirigente, que completou sobre a campanha invicta do clube:

— Uma hora a gente vai conseguir ir para a final e vai voltar a ser campeão gaúcho. Isso a gente já está merecendo há algum tempo e vai acontecer.

Patrocínio Máster e o papel da torcida

Com o fim do contrato anterior, o Juventude estampou a marca da ZeroUm na parte frontal da camisa durante a semifinal. O presidente revelou que as negociações para a manutenção do parceiro estão avançadas, mas fez um chamamento direto aos jaconeros para viabilizar um contrato de longo prazo.

— Estamos em negociação para a manutenção da ZeroUm, mas precisamos da mobilização da torcida dentro desse patrocinador. Precisamos mostrar nossa força de torcida para eles. Se isso acontecer, com certeza teremos um patrocínio de um ou dois anos — explicou Pizzamiglio.

Sacrifício para segurar destaques

Outro ponto da coletiva foi o assédio do mercado sobre peças-chave do elenco. O volante Mandaca e o atacante Gabriel Taliari, titulares do time, são alvos constantes de sondagens. O presidente admitiu que o Juventude está fazendo um esforço financeiro para renovar os vínculos e manter a dupla para a Série B.

— O Juventude está fazendo um sacrifício financeiro para manter eles e esperamos contar com ambos até o fim do ano. Obviamente, se vier uma proposta muito fora da realidade positivamente, a gente vai repensar, mas nosso desejo é contar com eles por mais anos — revelou.