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Efetivo, mas não definitivo: técnico do Juventude aprova 3-5-2, mas mantém chance de mudança

Barbieri planeja variar o esquema tático do Juventude, aproveitando brechas no calendário para implementar novas estratégias

Tiago Nunes

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