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Drogba no Juventude? Conheça o novo reforço da equipe alviverde

Meia-atacante de 18 anos chega ao Alfredo Jaconi para integrar equipe sub-20 no Brasileirão; Marcílio Dias mantém 30% dos direitos.

Maurício Reolon

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