Drogba no Juventude? Conheça o novo reforço da equipe alviverde

Jovem atleta chega para reforçar a equipe sub-20. Marcílio Dias / Divulgação

Ele não é da Costa do Marfim, mas carrega o nome de um craque do futebol internacional. Destaque das categorias de base do Marcílio Dias, o meia-atacante Dydye Drogba, de 18 anos, foi contratado em definitivo pelo Juventude para a disputa das competições de 2026.

No acordo, a equipe catarinense ainda fica com um percentual de 30% em caso de futuras negociações.

E vale frisar que a referência com o ex-jogador do Chelsea (Didier Drogba) não é apelido, mas sim o nome do atleta: Dydye Drogba Bageston do Santos. Natural de Porto Alegre, ele chegou ao clube catarinense em 2024 e se destacou pelo Rubro-Anil. Antes, havia passado pelo Inter e pelo Náutico.