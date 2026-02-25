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"Corda esticada": presidente do Juventude prega respeito ao Guaporé para evitar surpresa na Copa do Brasil

Jogo vale R$ 1,53 milhão para o Juventude, valor essencial ao orçamento e à manutenção do elenco em 2026.

Tiago Nunes

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