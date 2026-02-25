"Corda esticada": presidente do Juventude prega respeito ao Guaporé para evitar surpresa na Copa do Brasil

Dirigente Fábio Pizzamiglio reforçou foco na partida única no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

Após o encerramento da participação no Campeonato Gaúcho, o Juventude vira a chave e foca todas as suas energias na Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, dia 5 de março, às 21h30min, o Jaconero recebe o Guaporé-RO no Estádio Alfredo Jaconi. Apesar do abismo orçamentário e da diferença de expressão entre as equipes, o presidente alviverde, Fábio Pizzamiglio, quer distância de qualquer clima de "já ganhou".

Pizzamiglio foi enfático ao afirmar que a camisa não entra em campo e que o grupo de jogadores está ciente dos perigos de um jogo único. Para ele, a postura deve ser de final de campeonato, independentemente de quem esteja do outro lado.

— Com certeza, a gente está mais do que vacinado. A gente sabe como é a Copa do Brasil. Corda esticada do início ao fim é não achar que pela diferença de tamanho dos clubes ou das camisas que isso faça alguma diferença. A gente tem que respeitar o adversário e jogar como se fosse o último jogo da vida — projetou o presidente.

O alerta ganha força após o susto vivido pelo Fortaleza, comandado por Thiago Carpini, que só garantiu a classificação aos 49 minutos do segundo tempo. Diante do Maguary, o time estava empatando em 3 a 3 e fez o gol nos acréscimos, na Arena Castelão. Para o Juventude, a ordem é "melhorar em todos os aspectos" para evitar riscos desnecessários.

A importância financeira da classificação

Além do prestígio esportivo, a sequência na Copa do Brasil é peça-chave no caixa do Alfredo Jaconi para 2026. Após embolsar R$ 1,38 milhão na estreia, avançar para a próxima fase significa garantir mais R$ 1,53 milhão nos cofres.

Segundo Pizzamiglio, esse recurso é vital para a manutenção do elenco e para suprir metas orçamentárias que, inicialmente, seriam cobertas pela venda de jogadores.

— A gente precisa da Copa do Brasil, precisa das verbas para poder manter os atletas. A gente precisa avançar, se possível, até a quinta fase ou mais, para poder igualar aquela parte de orçamento que a gente tinha colocado de venda de atletas. Então, a gente não pode falhar — explicou o dirigente.

O presidente encerrou destacando a maturidade do grupo atual, afirmando que os próprios jogadores exercem uma autocobrança para atingir os objetivos da temporada: