Com Caxias e Juventude, saiba quando será o sorteio dos grupos da Copa Sul-Sudeste

Sorteio vai definir os seis times de cada lado. Staff Images / CBF / CBF/Divulgação

A CBF vai realizar na próxima terça-feira (3), a partir das 14h, o sorteio dos grupos da Copa Sul-Sudeste. A principal novidade no calendário do futebol nacional para a atual temporada terá a participação de Caxias e Juventude.

O torneio tem início previsto para o dia 25 de março, com término em 7 de junho. O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

A competição reunirá 12 equipes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que estarão divididas em dois grupos. Os times de um grupo enfrentam na primeira fase os da outra chave. Com isso, cada time fará três jogos em casa e três jogos fora.

Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais.

Participam da Copa Sul-Sudeste 2026: Avaí, Chapecoense, Caxias, Juventude, América-MG, Tombense, Operário-PR, Cianorte, Volta Redonda, Sampaio Corrêa-RJ, São Bernardo e Novorizontino.