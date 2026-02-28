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Com Caxias e Juventude, saiba quando será o sorteio dos grupos da Copa Sul-Sudeste

Torneio vai reuniu 12 equipes de seis estados; campeão entrará na terceira fase da Copa do Brasil 2027.

Maurício Reolon

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