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Caxias perde no tempo normal e é eliminado da Taça Farroupilha nos pênaltis pelo São Luiz

Com a derrota por 1 a 0 e nos pênaltis, Caxias está eliminado da Taça Farroupilha pelo São Luiz.

Maurício Reolon

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