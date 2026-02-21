Caxias perde no tempo normal e é eliminado da Taça Farroupilha nos pênaltis pelo São Luiz

Equipe grená jogou pouco e acabou eliminado em casa. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais um vexame no Estádio Centenário. O Caxias foi derrotado duas vezes pelo São Luiz e está eliminado da Taça Farroupilha do Gauchão 2026. Primeiro, revés por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Felipe Rangel. Depois, nos pênaltis, o time de Ijuí levou a melhor por 3 a 2, com destaque para o goleiro Gabriel, que defendeu três cobranças dos atletas grenás.

Na decisão, o São Luiz vai enfrentar Novo Hamburgo ou São José, que se enfrentam neste domingo (22), Na ida, 3 a 2 para o Noia, no Estádio do Vale. Agora, o time de Marcelo Cabo terá quatro dias para recuperar-se da eliminação e vai enfrentar o Guarany-Ba, quarta-feira (25), às 20h, no Estádio Centenário, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na partida de volta contra o São Luiz, o Grená entrou em campo com duas novidades: Thiago Ennes na lateral direita, na vaga de Ronei, e Matheus Nunes no meio-campo, no lugar de Dudu Vieira, que deixou o clube. O começo de partida foi de poucas oportunidades claras de gol.

No primeiro chute de fora da área, aos sete minutos, Calyson arriscou e a finalização saiu sem direção. Aos 13, em falta cobrada da meia esquerda, Guilherme Escuro tentou surpreender o goleiro Marcelo e a bola saiu sobre a meta.

Com dificuldades na marcação do meio-campo, o Caxias via o São Luiz começar a assustar. Aos 15, Rogério Sena driblou Matheus Nunes e chutou sem direção. No minuto seguinte, outra falta frontal e Araújo quase acertou o ângulo. O chute saiu rente ao travessão.

O São Luiz confirmou a melhor atuação em campo com o gol de abertura de placar. Após roubada de bola no ataque, Guilherme Escuro tocou para Felipe Rangel, que teve liberdade e finalizou no canto esquerdo: 1 a 0 pro time de Ijuí.

O resultado levaria a decisão para os pênaltis. E o Caxias só foi levar perigo aos 28 minutos. Thiago Ennes cruzou e Jeam cabeceou nas mãos do goleiro Gabriel. Depois, apenas aos 39, outra finalização sem perigo de Yann Rolim.

Antes do intervalo, o time grená só conseguiu levar perigo em lançamentos para a área e latereios. Em um deles, Jeam desviou o goleiro Gabriel defendeu. Fim da primeira etapa com vaias no Centenário.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para a etapa final, o Caxias teve Jhonatan Ribeiro na vaga de Yann Rolim. Com isso, Calyson passou a atuar centralizado. Esboçando uma pressão, o Grená chegou aos três minutos, em cruzamento de Calyson que Skilo finalizou com desvio da defesa.

Aos seis, Douglas Skilo arriscou o chute da meia esquerda e Calyson perdeu um gol incrível. O lance já havia sido paralisado por impedimento. Na resposta, Guilherme Escuro tentou de fora da área e a bola passou rente à trave.

Em um duelo mais movimentado, Jeam teve a chance do empate dentro da área, mas a finalização de pé esquerdo parou em Gabriel, que defendeu em dois tempos.

Aos 19 minutos, na segunda troca grená, Vitor Feijão entrou na vaga de Douglas Skilo. Três minutos depois, Jeam escorou dentro da área e Lucas Cândido bateu colocado para grande defesa de Gabriel. No rebote, Jhonatan Ribeiro se atirou na bola e mandou para fora.

Um minuto após entrar em campo, na vaga de Jeam, Gustavo Nescau ganhou no corpo do zagueiro do São Luiz e, de dentro da área, desperdiçou uma chance incrível ao bater cruzado para fora.

Diante da fragilidade física e técnica do adversário, o Caxias passou a comandar as ações nos minutos finais. Aos 36, Feijão foi lançado nas costas da zaga e tirou do goleiro. A bola ia em direção ao gol, mas Gabriel Santiago salvou quase em cima da linha.

Nos minutos finais de jogo, Ronei, que havia entrado na vaga de Thiago Ennes, saiu lesionado e o Caxias acabou a partida com 10 atletas. Com a derrota por 1 a 0 e mais vaias no apito final, o Grená foi decidir a vaga nos pênaltis.

COBRANÇAS

Nas penalidades, Lucas Cândido acertou a primeira cobrança para o Caxias. Tontini empatou em chute seguro no meio do gol. Na segunda tentativa grená, Roberto bateu fraco e Gabriel fez a defesa. Marcelo Dal Soler respondeu com grande defesa em chute de Vidimar.

Na terceira cobrança do Caxias, Gustavo Nescau bateu forte, mas quase no meio do gol e Gabriel fez outra grande defesa. O São Luiz marcou com Germano: 2 a 1.

Jhonatan Ribeiro manteve o Caxias vivo ao acertar o canto e empatar a disputa. Gabriel Santiago recolocou o time de Ijuí na frente. Na última cobrança, Feijão bateu à meia altura e Gabriel defendeu a terceira cobrança: 3 a 2 para o São Luiz, classificado à final.

FICHA TÉCNICA

Gauchão - Taça Farroupilha

Semifinais (jogo de volta)

Caxias 0x1 São Luiz (2x3 nos pênaltis)

Estádio Centenário

Caxias

Marcelo Dal Soler; Thiago Ennes (Ronei, 34/2º), Andrés Robles, Maurício e Roberto; Lucas Cândido, Matheus Nunes (Breno Santos, 26/2º) e Yann Rolim (Jhonatan Ribeiro, int.); Calyson, Douglas Skilo (Vitor Feijão, 19/2º) e Jeam (Gustavo Nescau, 26/2º). Técnico: Marcelo Cabo.

São Luiz

Gabriel; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor (Márcio Duarte, 42/2º); Lucas Hulk, Araújo (Germano, 29/2º), Guilherme Escuro (Tontini, 42/2º) e Vidmar; Rogério Sena (Victor Jesus, 23/2º) e Felipe Rangel (Valber Jr., int.) Técnico: Paulo Henrique Marques.