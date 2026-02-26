Caxias negocia com dois goleiros

Dentro da profunda reformulação de elenco para o restante da temporada prometida pela direção, o Caxias definiu que precisa apressar a busca por um goleiro que venha com status de titular.
Recentemente, o clube abriu conversas com Thiago Coelho, 30 anos, da Ponte Preta. Ex-atleta do clube entre 2024 e 2025, o nome agrada ao departamento de futebol, mesmo pouco tempo depois de sua saída para a equipe de Campinas.
A Ponte Preta convive com sérios problemas financeiros, tem dificuldade de manter os salário em dia e alguns atletas já colocaram o clube na justiça, exigindo seus direitos. No entanto, Thiago Coelho ainda não acertou sua saída da equipe.
Com isso, o Caxias analisou outros nomes no mercado e chegou a abrir conversas com Georgemy, de 30 anos, que está deixando o Criciúma. O jogador inclusive sequer participou do treino desta quinta-feira (26) com o elenco do Tigre.
Formado na base do Cruzeiro, Georgemy rodou o país por Tupi, Guarani, Vila Nova, Boa Esporte, CRB, CSA, Brusque, Novorizontino, além do Criciúma, onde estava desde o ano passado. Pelo Tigre foram apenas 11 jogos disputados, sendo sete pelo time principal.
Segundo o departamento de futebol do Caxias, os dois nomes estão em negociações com o clube, mas apenas um será contratado. Por já estar quase livre no mercado, Georgemy está na frente na disputa com Thiago Coelho para ser o novo goleiro grená.