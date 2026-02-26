Caxias negocia com dois goleiros

Georgemy, 30 anos, está deixando o Criciúma. Celso da Luz / Criciúma/Divulgação

Dentro da profunda reformulação de elenco para o restante da temporada prometida pela direção, o Caxias definiu que precisa apressar a busca por um goleiro que venha com status de titular.

Recentemente, o clube abriu conversas com Thiago Coelho, 30 anos, da Ponte Preta. Ex-atleta do clube entre 2024 e 2025, o nome agrada ao departamento de futebol, mesmo pouco tempo depois de sua saída para a equipe de Campinas.

A Ponte Preta convive com sérios problemas financeiros, tem dificuldade de manter os salário em dia e alguns atletas já colocaram o clube na justiça, exigindo seus direitos. No entanto, Thiago Coelho ainda não acertou sua saída da equipe.

Com isso, o Caxias analisou outros nomes no mercado e chegou a abrir conversas com Georgemy, de 30 anos, que está deixando o Criciúma. O jogador inclusive sequer participou do treino desta quinta-feira (26) com o elenco do Tigre.

Formado na base do Cruzeiro, Georgemy rodou o país por Tupi, Guarani, Vila Nova, Boa Esporte, CRB, CSA, Brusque, Novorizontino, além do Criciúma, onde estava desde o ano passado. Pelo Tigre foram apenas 11 jogos disputados, sendo sete pelo time principal.