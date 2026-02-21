Esportes

NBB 2025/26
Notícia

Caxias Basquete busca segunda vitória seguida e troféu em jogo especial contra Osasco

Em 13º lugar na tabela de classificação, equipe caxiense entra em quadra neste domingo, às 11h, no Ginásio do Sesi

Maurício Reolon

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