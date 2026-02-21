Caxias Basquete busca segunda vitória seguida e troféu em jogo especial contra Osasco

Time de Rafa Oliveira busca a 12ª vitória na competição. Ulisses Castro / Agencia RBS

Depois de uma vitória importante diante do Paulistano, o Caxias do Sul Basquete volta à quadra neste domingo, às 11h, para encarar o Osasco, no Ginásio do Sesi. Será o terceiro dos seis jogos em sequência que a equipe do técnico Rodrigo Barbosa terá pela frente como mandante.

Até aqui, o time caxiense tem oscilado mais no segundo turno e buscou o segundo resultado positivo diante do Paulistano, por 80 a 73, no último dia 13. Agora, vai encarar o vice-lanterna, que tem só quatro vitórias em 25 partidas.

— No primeiro turno, a gente fez a maioria dos jogos fora. Agora, a maior parte está sendo em casa. Então é importante estar na quadra que a gente treina, no ambiente que estamos no dia a dia, no descanso da nossa casa, não tem viagem. Esses jogos em casa vão ser bastante importantes para que a gente busque subir na tabela — comentou o ala/pivô Rafa Oliveira, no programa Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Natural de Divinópolis, Rafa Oliveira está em sua terceira temporada defendendo as cores do Caxias. Mesmo que normalmente saia do banco, tem papel importante na rotação e acredita que o time possa crescer nesta reta final de primeira fase. Até aqui, a campanha é de 11 vitórias e 15 derrotas, com 42,3% de aproveitamento. No Sesi, o time venceu seis das 11 partidas disputadas.

— Temos uma campanha que nos coloca em 13º, com 11 vitórias. Com este jogo de domingo, a gente busca se distanciar de vez da parte mais baixa da tabela e reaproximar das equipes que estão na nossa frente — destacou Rafa.