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Caxias começa a trabalhar na escolha do novos integrantes do departamento de futebol

Na tarde desta sexta-feira (27), direção irá se reunir para analisar os nomes que vão ocupar os cargos de vice e executivo da pasta

Rafael Rinaldi

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