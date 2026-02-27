Caxias começa a trabalhar na escolha do novos integrantes do departamento de futebol

Presidente Roberto de Vargas confirmou permanência do técnico Marcelo Cabo. Porthus Junior / Agencia RBS

Com as saídas de Francisco Corsetti, do cargo de vice-presidente de futebol, e de Léo Franco, da função de executivo remunerado, o Caxias tem pressa para definir os novos integrantes do principal departamento do clube.

Na tarde desta sexta-feira (27), os dirigentes grenás voltam a se reunir para traçar os possíveis nomes para ocuparem os cargos. Nada está definido ainda.

Para a vaga de Léo Franco, a tendência é de que o Caxias entreviste mais de um profissional. Para a escolha do antigo executivo de futebol, seis diretores conversaram com o clube.

O presidente Roberto de Vargas prometeu mudanças profundas na parte administrativa do clube, não apenas no elenco. O gerente de futebol, João Corrêa, dá andamento às negociações do Grená até a chegada dos novos profissionais.

Folga até segunda e novidades

Com a eliminação na Copa do Brasil para o Guarany de Bagé, na última quarta-feira (25), o grupo de jogadores ganhou folga até quarta, dia 4.

A tendência é de que nem todos os atletas que foram relacionados para a partida com o Guarany se reapresentem, uma vez que o clube irá liberar pelo menos 10 nomes.

Por enquanto, as novidades são o volante Marcelo Freitas, da Portuguesa, o meia-atacante João Lucas, do Vila Nova, além do atacante Luis Miguel, do Vitória. Os três reforços vieram para o Grená por empréstimo na semana passada, mas não foram regularizados a tempo de estrearem pela Copa do Brasil.

Há um consenso no Estádio Centenário de que o elenco anterior — eliminado em casa no Gauchão, na Taça Farroupilha e na Copa do Brasil — chegou a seu limite técnico e anímico.

— Esse elenco chegou no limite. O estado anímico de produção, as sequências das eliminações, o estado anímico desse grupo é preocupante. A gente tem que separar o estado anímico com o caráter. Eles tentam entregar o seu melhor, mas, no momento, talvez não estejam entregando — admitiu o técnico Marcelo Cabo.

A próxima competição oficial do Caxias será a Copa Sul-Sudeste, com início previsto para o dia 25 de março. O Campeonato Brasileiro da Série C começará na primeira semana de abril.