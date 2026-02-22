Caxias Basquete decola no último quarto, vence o Osasco e leva a Taça Festa da Uva

Vezaro foi um dos destaques da equipe caxiense na partida. Thais Sousa / Caxias Basquete,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete confirmou a segunda vitória seguida como mandante no NBB 2025/26. Na manhã deste domingo (22), o Gambas teve dificuldades na primeira metade do jogo, mas virou o placar nos minutos finais e derrotou o Osasco por 83 a 66.

Foi a 12ª vitória do Caxias na competição, mantendo a 13ª colocação na tabela. O triunfo ainda garantiu ao time a Taça Festa da Uva, em alusão ao evento que teve início na última quinta-feira (19).

O próximo desafio do time caxiense será o clássico gaúcho contra o União Corinthians, no dia 5 de março, às 19h30min, no Ginásio do Sesi.

O primeiro período foi marcado pelo equilíbrio e pela dificuldade do Caxias em produzir ofensivamente. Mais agressivo, o time visitante fechou a parcial na frente: 20 a 17.

Na largada da segunda etapa, os erros da equipe caxiense e a falta de intensidade na defesa fizeram com que o Osasco conseguisse abrir 13 pontos. A tentativa de reação veio com dois contra-ataques convertidos por Shamell e uma cesta de três de Augusto. No fim do período, 38 a 32 para os visitantes.

A terceira parcial começou diferente. O Caxias foi mais efetivo no ataque, liderado por Shamell, e colou no placar. Porém, não conseguia ficar à frente, já que o Osasco sempre encontrava respostas. A virada só veio nos segundos finais, em um contra-ataque que teve passe de Humberto e cesta de Rafa Oliveira: 58 a 57.

No último quarto, o Caxias Basquete iniciou atropelando. Com duas cestas do perímetro, de Rafa Oliveira e Augusto, e outra roubada na defesa, a vantagem subir rapidamente para nove pontos. A partir de uma defesa mais eficiente, o time do técnico Rodrigo Barbosa passou a dominar a partida, fez 25 a 9 na parcial, e fechou o jogo com uma vantagem tranquila: 83 a 66.

Rafa Oliveira, com 18 pontos, Shamell, com 15, e Augusto e Vezaro, com 12, foram os principais cestinhas da equipe caxiense.