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NBB 2025/26
Notícia

Caxias Basquete decola no último quarto, vence o Osasco e leva a Taça Festa da Uva

Equipe caxiense derrotou o time paulista com virada no segundo tempo. Próximo jogo será contra o União Corinthians em 5 de março.

Maurício Reolon

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