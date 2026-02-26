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Caxias anuncia saídas no departamento de futebol após eliminações no Gauchão e Copa do Brasil

Dirigentes deixam o clube após eliminações na Copa do Brasil e no Gauchão; reformulação foca preparação para a Série C

Tiago Nunes

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