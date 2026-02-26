Caxias anuncia saídas no departamento de futebol após eliminações no Gauchão e Copa do Brasil

Vice de futebol Francisco Corsetti não comanda mais o departamento de futebol do Grená. Porthus Junior / Agencia RBS

Menos de 24 horas após a eliminação na Copa do Brasil para o Guarany de Bagé, o presidente do Caxias, Roberto de Vargas, cumpriu a promessa de mudanças. Em comunicado oficial emitido nesta quinta-feira (26), o clube confirmou as saídas do Vice-Presidente de Futebol, Francisco Corsetti, e do Diretor Executivo, Léo Franco.

As "demissões" marcam o início da "depuração" mencionada pelo mandatário ainda no vestiário do Centenário, logo após a derrota por 1 a 0. A queda na competição nacional foi o estopim de uma crise que já vinha se desenhando com as eliminações precoces no Campeonato Gaúcho.

Reestruturação e novo ciclo

De acordo com a nota oficial do Caxias, as saídas ocorreram de forma amigável e em comum acordo. O clube trata o movimento como parte de um planejamento estratégico para o início de um novo ciclo, visando a disputa da Série C do Brasileiro e da Copa Sul-Sudeste.

Seguem em seus cargos o técnico Marcelo Cabo, que esteve na beira do campo na três eliminações, e o gerente de futebol João Corrêa.

O próximo passo