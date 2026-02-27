Caxias anuncia novo executivo de futebol

Executivo estava no Guarani-SP e teve passagem de destaque pelo Ypiranga. Instagram/@farneicoelho / Reprodução

O Caxias confirmou na noite desta sexta-feira (27) a contratação de Farnei Coelho como novo executivo de futebol do clube. O profissional estava no Guarani-SP e foi desligado nesta quinta (26), após o time de Campinas ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil.

Coelho tem um vasto currículo e conhecimento no futebol gaúcho, conquistando o título do Interior e o vice-campeonato gaúcho pelo Ypiranga. Também passou por Brasil de Pelotas e Nova Mutum.

Com a confirmação, Farnei Coelho se integra ao departamento de futebol grená para iniciar o trabalho de remontagem da equipe, de olho na Copa Sul-Sudeste e no Campeonato Brasileiro da Série C. João Correa segue como gerente de futebol e um novo vice-presidente ainda será anunciado nos próximos dias.