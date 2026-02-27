Caxias anuncia contratação de meia-atacante do Vila Nova

Pelo Vila Nova, jogador tem seis gols em 68 partidas oficiais, Vila Nova / Divulgação

O Caxias confirmou nesta quinta-feira (27) a contratação do meia-atacante Joaõ Lucas, de 25 anos, que estava no Velo Clube, mas que chega por empréstimo do Vila Nova até o fim da Série C do Brasileiro.

Aos 25 anos, o jogador deixou o Velo Clube após viver emoções distintas pelo clube paulista. No Estadual, a equipe foi rebaixada para a Série A-2 do Paulistão. Porém, pela Copa do Brasil, o Velo eliminou o Vasco-AC, nos pênaltis, fora de casa, e garantiu classificação à segunda fase para enfrentar seu antigo clube, o Vila Nova. João Lucas atuou os 90 minutos desta partida.

O meia-atacante deixa o time paulista após seis jogos e nenhum gol marcado. João Lucas ainda acumula passagens por Figueirense, Manaus e Ituano. Natural de Iporá, em Goiás, o jogador terá sua primeira experiência no futebol do Rio Grande do Sul.

Além dele, o Caxias contratou o volante Marcelo Freitas, da Portuguesa, e o atacante Luis Miguel, do Vitória. O clube deve fechar pelo menos 10 contratações até o início da Copa Sul-Sudeste.

As negociações com os goleiros Georgemy, que está deixando o Criciúma, e Thiago Coelho, da Ponte Preta, esfriaram, e o clube já analisa outros jogadores para esta posição. Além disso, o Caxias quer reforçar o elenco em praticamente todos os setores da equipe.