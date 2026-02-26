Carlos Barbosa vai sediar a Libertadores de Futsal 2026

Torneio vai acontecer no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Porthus Junior / Agencia RBS

Capital nacional do futsal, Carlos Barbosa passa a ser sede da maior competição da América. A cidade irá receber a Libertadores de Futsal 2026 com a presença dos maiores clubes do continente.

A confirmação da cidade como palco da maior competição de futsal da América ocorreu nesta quinta-feira (26) e já era algo esperado por todos em Carlos Barbosa. Na atual temporada, a ACBF completa 50 anos e receber um torneio de tanta relevância não deixa de ser uma homenagem a todos que lutaram para construir o clube.

Os jogos vão acontecer no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. A anfitriã, a ACBF, está confirmada no torneio, além do atual campeão, o Peñarol. O Brasil ainda será representado pelo campeão da Supercopa, que encerra neste sábado (28), em Erechim.

A Libertadores da América de Futsal irá ocorrer entre os dias 24 e 31 de maio.