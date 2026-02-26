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Barbieri projeta elenco para Série B e responde se atacante pode assumir a titularidade

Verdão enfrenta Guaporé-RO na Copa do Brasil e estreia em duas competições com elenco ainda em formação para a Segundona

Tiago Nunes

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