Barbieri projeta elenco para Série B e responde se atacante pode assumir a titularidade

Sob o comando de Maurício Barbieri, Juventude terminou o Gauchão invicto. Ulisses Castro / Pioneiro

O Juventude entra em um mês de março decisivo para as pretensões da temporada 2026. Além da Copa do Brasil, onde enfrenta o Guaporé-RO no dia 5, o Alviverde terá pela frente as estreias na Série B e na Copa Sul-Sudeste na última quinzena do mês. Em meio a esse cenário de calendário cheio, o técnico Mauricio Barbieri detalhou o encaminhamento do grupo e a utilização de peças que vêm pedindo passagem, como o atacante Juan Christian.

Sobre a estruturação do time para a disputa da Série B, Barbieri ressaltou que o grupo ainda está em fase de maturação e que nomes importantes ainda sequer tiveram a oportunidade de mostrar serviço. Ele destacou a necessidade de paciência antes de avaliações definitivas sobre carências no plantel.

— Em relação ao elenco, a gente sempre tem conversado, discutido uma questão interna. A gente tem que lembrar que tem jogadores ainda que sequer estrearam, é o caso do Rai Silva e do Fábio Lima, que chegou agora. O Nathan estreou no primeiro jogo da semifinal. Então tem muitas situações ainda que a gente vai desenvolver — explicou o treinador.

Barbieri também deixou o sinal alerta ligado para possíveis movimentações de mercado, lembrando que o grupo não está fechado:

— A janela ainda está aberta, eu não posso dizer para vocês que não vai ter nenhuma saída. Isso ainda é uma questão em aberto, mas a gente diariamente tem discutido — comentou.

Juan Christian: Titularidade ou arma de segundo tempo?

Um dos nomes de destaque do Juventude neste começo de ano é o atacante Juan Christian, de 24 anos. Ele tem sido o "fato novo" do ataque jaconero, somando dois gols em sete partidas. Apesar da mobilidade e do desequilíbrio gerado pelo atleta, Barbieri foi cauteloso ao ser questionado sobre a titularidade do jogador, focando especialmente no equilíbrio tático e na recomposição defensiva.

— Precisa entender aonde o Juan rende bem. Se eu coloco o Juan desde o início para correr atrás do lateral, eu estou exigindo uma questão tática que não vai favorecer o desequilíbrio que ele tem para frente — justificou o técnico. que completou sobre as características do atleta:

— Pedir para o Juan vir flutuar por dentro e jogar de costas também não favorece o jogo dele. O Juan tem entrado, tem gerado desequilíbrio, isso é positivo. Em algum momento vai iniciar as partidas, em outros vai entrar, são situações que a gente tem que ver conforme o contexto do jogo.

Adaptações e sacrifícios no grupo

O treinador aproveitou para elogiar a versatilidade do elenco em momentos de emergência, citando improvisações necessárias durante o Gauchão, como Marcos Paulo que voltou a ser lateral, depois de se firmar como zagueiro: