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Atacante do sub-20 deixa o Juventude e acerta com clube do Nordeste

Atleta fez três gols pelo sub-20 do Verdão neste ano e irá reencontrar técnico que o subiu para o time principal

Tiago Nunes

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