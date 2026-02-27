Atacante do sub-20 deixa o Juventude e acerta com clube do Nordeste

Rafael Pinna já teve a rescisão publicada no BID da CBF. Fernando Alves / E. C. Juventude / Divulgação

O jovem atacante Rafael Pinna, 18 anos, rescindiu seu contrato com o Juventude. O atleta tinha contrato com o Verdão até o fim da atual temporada. O jogador foi para o Fortaleza, onde está o técnico Thiago Carpini.

Quando passou pelo Ju, Carpini puxou Pinna para o elenco profissional. O jogador foi um pedido do próprio treinador ao Leão do Pici. Em 2025, o atacante fez quatro gols pela equipe sub-20 em 19 jogos disputados.

O atacante chegou a estrear pelo time profissional do Papo em 2024, quando entrou nos acréscimos de dois jogos. O primeiro deles foi na Copa do Brasil, na vitória sobre o Paysandu por 3 a 1. O segundo foi no empate em 0 a 0 com o Inter pela semifinal do Gauchão.