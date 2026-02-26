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Após nova queda, técnico do Caxias compara: "Eu já fui eliminado numa Copa do Mundo contra a Holanda"

Marcelo Cabo já trabalhou em duas Copas do Mundo como auxiliar e observador técnico. Treinador tentou justificar momento ruim vivido pelo Grená

Rafael Rinaldi

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