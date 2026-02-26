Após nova queda, técnico do Caxias compara: "Eu já fui eliminado numa Copa do Mundo contra a Holanda"

Marcelo Cabo foi observador técnico do Brasil em 2010, na época treinador por Dunga e auxiliar Jorginho. Arquivo Pessoal / Divulgação

Após a terceira eliminação seguida do Caxias no mês de fevereiro, desta vez pela Copa do Brasil, o técnico grená, Marcelo Cabo, demonstrou toda sua insatisfação com o resultado do seu time e justificou a queda utilizando no discurso pós-jogo um de seus trabalhos em Copa do Mundo por seleções.

— Está dolorido em todos nós, em 19 dias eu nunca tive três eliminações. Claro, eu já fui eliminado numa Copa do Mundo contra a Holanda, eu fazia parte daquela comissão técnica — destacou o treinador.

O que nem todos sabem é que Marcelo Cabo trabalhou em duas Copa do Mundo. Em 2006 ele era auxiliar na Arábia Saudita, que terminou na lanterna do Grupo H, com apenas um ponto. Na chave, ainda estavam Tunísia, Espanha e Ucrânia.

Quatro ano depois, Cabo era observador técnico de Dunga na Seleção Brasileira. E aí vem a lembrança do treinador, citada na coletiva desta quarta-feira (25). O Brasil caiu nas quartas de final para a Holanda, por 2 a 1, mesmo sendo o favorito para vencer a partida e avançar à semifinal.

— Já passei por muitos vales dentro do futebol e tive muita resiliência para poder virar a chave e dar a volta por cima — finalizou o técnico sobre a má fase vivida pelo Caxias.