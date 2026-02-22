Após empate no tempo normal, Juventude repete 2025 e perde para o Grêmio nos pênaltis 

Foi, mais uma vez, com doses extras de emoção. Após sair na frente do placar com gol de pênalti de Taliari, o Juventude desperdiçou chances de ampliar, cedeu o empate e ficou no 1 a 1 com o Grêmio, no tempo normal. Com isso, nova decisão por pênaltis, repetindo a semifinal de 2025. E o resultado foi o mesmo: vitória do Tricolor, desta vez por 4 a 1.
Na final, o Grêmio vai enfrentar o Inter. Os duelos serão nos dois próximos domingos, 1º e 8 de março, às 18h. Já o Juventude terá como próximo desafio a estreia na Copa do Brasil, dia 5, às 21h30min, diante do Guaporé-RO, no Alfredo Jaconi.
Com Raí Ramos e Marcos Paulo nas alas e a volta de Rodrigo Sam na zaga, o Ju foi a campo com uma formação cautelosa, mas apresentando uma postura agressiva pelos lados do campo.
Logo aos três minutos, Lucas Mineiro fez lançamento longo para Marcos Paulo, que bateu firme, muito perto do travessão. Na resposta gremista, após lançamento para a área, a bola sobrou para Noriega finalizar, com desvio, rente à trave.
Depois das duas chances, o duelo ficou muito mais físico e de competitividade pela posse de bola. Aos 14 minutos, a primeira polêmica do jogo. Em novo lançamento longo de Lucas Mineiro para Marcos Paulo, o lateral desviou para o meio e a bola bateu no braço de Pavon. O árbitro Rafael Klein assinalou falta do jogador alviverde.
Aos 21, após lateral cobrado para a área, Safira desviou e Manu Castro tentou a finalização. Porém, a bola bateu na mão de Viery. Pênalti para o Juventude. Taliari cobrou com categoria e fez 1 a 0.
Depois de abrir vantagem, o time alviverde viu o Grêmio ter mais volume de jogo, mas sem conseguir criar oportunidades claras. A chance real só veio aos 40 minutos. Em jogada trabalhada pelo lado direito, Pavon entrou na área e chutou fraco para boa defesa de Jandrei.
Nos acréscimos, depois de cobrança de escanteio, Weverton errou na hora do corte e a bola sobrou para Gabriel Pinheiro, que bateu sem a direção do gol. Ao fim do primeiro tempo, aplausos da torcida jaconera e vantagem mínima no placar.
Segundo tempo
Diante de um Grêmio que voltou com uma formação muito ofensiva, foi o Juventude quem criou a grande chance logo no primeiro minuto. Taliari cruzou pelo lado esquerdo e Safira desviou na rede pelo lado de fora.
No lance seguinte, outra saida de bola errada do Tricolor e Mandaca bateu firme, no canto, mas a bola saiu rente à trave. Em outro lançamento longo de Jandrei, Taliari ganhou de Balbuena, mas errou o passe na hora da conclusão.
O Grêmio chegou ao ataque aos seis minutos, com Amuzu cruzando forte e a bola saindo sobre a meta. Logo na sequência, depois de cruzamento de Pavon do lado direito, Rodrigo Sam desviou contra a própria meta e Jandrei fez um milagre, salvando em cima da linha.
Em um jogo mais franco e com chances de lado a lado, o Grêmio ficou perto do empate aos 12 minutos. Gabriel Mec fez jogada individual e bateu perto do travessão. Aos 20, outra jogada do meia gremista, que deixou o zagueiro Messias no chão e bateu, outra vez, perto da meta.
Vendo o crescimento do Tricolor, o técnico Maurício Barbieri mandou a campo Pablo Roberto e MP. Só que, aos 25 minutos, em outra rebatida na frente da área, Viery girou e acertou uma finalização de rara felicidade, no canto de Jandrei: 1 a 1.
A partir do empate, o técnico Maurício Barbieri colocou em campo o atacante Juan Christian, que deu novo ímpeto ao ataque alviverde. Aos 38, Pablo Roberto cobrou falta e a bola passou perto do gol. No lance seguinte, Juan Christian chutou e Weverton fez a defesa segura.
Em uma reta final tensa e de muitos erros, o jogo ficou mesmo no 1 a 1. Novo empate e pênaltis, repetindo a semifinal de 2025.
Pênaltis
Carlos Vinícius abriu a série de cobranças e marcou para o Tricolor. Rodrigo Sam bateu rasteiro e Weverton defendeu. Na segunda do Grêmio, Noriega acertou o ângulo e fez 2 a 0. Já Juan Christian tentou cavar e acertou o travessão, deixando o Juventude praticamente fora da disputa.
Na terceira cobrança, Gabriel Mec fez, deslocando o goleiro. Mandaca descontou, mas Marlon confirmou a classificação gremista.
FICHA TÉCNICA
Gauchão - Semifinais
Jogo de volta
Juventude 1x1 Grêmio
(nos pênaltis, 1x4)
Estádio Alfredo Jaconi
Juventude
Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Raí Ramos (Nathan Santos,32/2º) Lucas Mineiro, Mandaca e Marcos Paulo; Manuel Castro (Pablo Roberto, 15/2º), Gabriel Taliari (Juan Christian, 32/2º) e Safira (MP, 24/2º). Técnico: Maurício Barbieri
Grêmio
Weverton; João Pedro (Gabriel Mec, int.), Balbuena (Gustavo Martins, 18/2º), Viery e Marlon; Noriega, Dodi (Enamorado, int.) e Arthur; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu (Riquelme, 39/2º). Técnico: Luís Castro
Gols: Taliari (J), de pênalti, aos 24min, no primeiro tempo. Viery (G), aos 25min, no segundo.
Pênaltis: Mandaca (J); Carlos Vinícius, Noriega, Gabriel Mec e Marlon (G).
Amarelos: Manuel Castro, Alisson Safira, Jandrei, Taliari, Lucas Mineiro, Rodrigo Sam (J); Carlos Vinícius, Arthur, Noriega, Pavon (G).
Público: 12.623 torcedores.
Árbitro: Rafael Klein, auxiliado por Jorge Bernardi e Fagner Cortez. VAR: Jean Pierre Lima.