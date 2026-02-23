Após eliminações em casa, técnico do Caxias projeta estreia na Copa do Brasil: "Temos que ser diferentes na quarta"

Treinador não fugiu da responsabilidade pela fase ruim do clube. Porthus Junior / Agencia RBS

Ser eliminado duas vezes dentro de casa em uma mesma competição abalou as estruturas do Estádio Centenário. O diagnóstico da direção do Caxias e do técnico Marcelo Cabo após a queda nas quartas de final do Gauchão para o Ypiranga e na semifinal da Taça Farroupilha, para o São Luiz, é de que o elenco passará por uma nova reformulação.

A promessa dos dirigentes é de que a partir de quarta-feira (25), quando o Grená tem nova decisão pela frente, desta vez diante do Guarany-Ba, pela segunda fase da Copa do Brasil, reforços serão anunciados pelo clube. Pelo menos cinco jogadores conversam com o Caxias para reforçar o grupo, conforme apontou o executivo de futebol, Léo Franco.

Mas para a estreia no torneio nacional, não há tempo para inscrever novos atletas. O elenco que amargou dois duros golpes dentro de casa em fevereiro será o responsável por tentar evitar a terceira eliminação seguida.

— Agora a gente tem que ser diferente na quarta-feira. Temos que entregar a classificação ao nosso torcedor. Foi um Estadual muito difícil para o Caxias, não classificar para a semifinal, ser eliminado depois de fazer um resultado fora de casa, e a gente jogar sobre os nossos domínios e ser eliminado — admitiu o treinador grená.

O técnico do Caxias iniciou os trabalhos no Estádio Centenário no dia 2 de fevereiro. Mesmo não participando da montagem do grupo, que atualmente é contestado, inclusive internamente, Marcelo Cabo não quis fugir da responsabilidade pela fase ruim.

— Eu assumo a minha responsabilidade, porque eu sou o treinador. Fui eu que escalei, eu que troquei, eu que treinei os pênaltis. Tenho a minha responsabilidade. Mas também tenho a minha responsabilidade de tomar as decisões necessárias para a sequência, para que a gente seja, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Sudeste, e na Série C, uma equipe diferente do que a gente foi dentro do Estadual — finalizou.