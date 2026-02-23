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Após eliminações em casa, técnico do Caxias projeta estreia na Copa do Brasil: "Temos que ser diferentes na quarta"

Marcelo Cabo admite que clube irá se reforçar a partir do jogo contra o Guarany-Ba, na segunda fase do torneio nacional

Rafael Rinaldi

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