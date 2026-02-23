Após eliminação, Mandaca prega foco na Copa do Brasil e fala sobre propostas para deixar o Juventude

Mandaca tem contrato com o Juventude para a temporada de 2026. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A noite de domingo no Estádio Alfredo Jaconi terminou com um gosto amargo para o torcedor jaconero. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal e a queda nos pênaltis diante do Grêmio, o Juventude se despediu do Gauchão 2026 de forma invicta, mas fora da decisão. O meio-campista Mandaca traduziu o sentimento do vestiário e projetou os próximos passos do clube, que agora volta todas as suas atenções para o confronto decisivo na Copa do Brasil.

— A gente teve as três chances de matar o jogo e é desse jeito, como não mata, acaba sofrendo o gol. Futebol é desse jeito, se você não faz, você acaba tomando — lamentou o atleta.

Apesar da dor pelo resultado, ele reforçou que o aprendizado fica na postura demonstrada pelo elenco ao longo do Estadual, que não perdeu nenhuma partida:

— Do jeito que foi, é triste para nós, mas é levantar a cabeça e seguir em frente. O aprendizado que a gente tira é de um time muito aguerrido, que não pode dar moleza — destacou.

O calendário não permite lamentações longas, já que o compromisso contra o Guaporé, pela Copa do Brasil, bate à porta. O time entra em campo no dia 5 de março, quinta-feira, às 21h30min. Mandaca destacou a relevância financeira e esportiva da competição, tratando o duelo no Jaconi como uma oportunidade de reação imediata.

— A gente sabe da vitrine que é a Copa do Brasil, então vamos trabalhar para fazer um excelente jogo dentro da nossa casa, junto com a nossa torcida, para passar para a terceira fase — projetou.

Propostas

O assunto que mais instigou os bastidores foi o futuro do próprio meio-campista. O Juventude já recebeu propostas e sondagens por Mandaca. O volante foi sincero ao garantir que seu compromisso segue integralmente em Caxias do Sul.