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Após eliminação, Mandaca prega foco na Copa do Brasil e fala sobre propostas para deixar o Juventude

Juventude encerra o Gauchão invicto, mas já foca em jogo decisivo pela Copa do Brasil contra o Guaporé

Tiago Nunes

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