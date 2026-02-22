"A gente vai buscar qualificar o elenco", diz técnico do Caxias sobre saídas e chegadas de atletas

Grupo grená deve passar por reformulação. Porthus Junior / Agencia RBS

A reformulação prometida pelo presidente Roberto De Vargas após a eliminação diante do Ypiranga, nas quartas de final do Gauchão, só deve ganhar corpo depois da próxima quarta-feira. Eliminado da Taça Farroupilha pelo São Luiz, o Caxias não deve contar com novidades antes do duelo diante do Guarany-Ba, no dia 25, às 20h, pela segunda fase da Copa do Brasil. Será mais uma decisão no Estádio Centenário.

O grupo grená perdeu peças importantes, como os volantes Dudu Vieira e Wellington Reis e o meia Tomas Bastos, mas nenhum deles por vontade do clube. Além disso, nomes questionados pela torcida e que pouco atuaram na temporada seguem no elenco.

- A gente vai ter saídas, claro. Vai ter movimento de elenco. Isso aí, se eu ficar falando diferente para vocês, eu não vou falar a verdade para o nosso torcedor. Uma equipe que é eliminada duas vezes dentro de casa, vai precisar, quando acabar o jogo de quarta-feira, sentar e ver a sequência - disse Marcelo Cabo.

O treinador ainda prometeu mudanças para os próximos desafios da temporada e garantiu que a equipe precisará de mais qualidade e quantidade de alternativas.

- Claro, vão ter chegadas, vão ter saídas, como já houve saídas, e a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa melhorar e qualificar a nossa sequência. Neste momento é muito difícil falar para que ele tenha tranquilidade, mas vamos trabalhar para mudar esse panorama - comentou Cabo, que completou: