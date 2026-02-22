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Após a eliminação
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"A gente vai buscar qualificar o elenco", diz técnico do Caxias sobre saídas e chegadas de atletas

Time não deve ter reforços para o confronto diante do Guarany-Ba, quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil

Tiago Nunes

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