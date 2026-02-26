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"A gente entende que tem condições de trabalhar numa reconstrução de elenco", afirma vice de futebol do Caxias

Com três eliminações seguidas em casa, Caxias perdeu R$ 950 mil e planeja reformulação do elenco para a Série C

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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