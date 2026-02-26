"A gente entende que tem condições de trabalhar numa reconstrução de elenco", afirma vice de futebol do Caxias

A pressão em cima do departamento de futebol do Caxias aumentou após a terceira eliminação seguida no segundo mês do ano. Depois da eliminação para o Guarany de Bagé, na derrota por 1 a 0, em pleno Estádio Centenário, pela segunda fase da Copa do Brasil, o vice Chiquinho Corsetti falou que a reformulação do elenco. Ele não comentou que pode deixar a pasta.
— O peso de três eliminações em casa é doloroso para qualquer um e muito mais para quem é Grená de Coração. Eu acho que esses resultados também falam sobre o nosso desempenho no departamento, que até aqui não se mostrou bom, não se mostrou suficiente para o clube — declarou o vice, que completou:
— Por outro lado, a gente entende que tem condições de trabalhar numa reconstrução de elenco, do departamento mesmo, pode ser uma reconstrução entre nós mesmos, e entregar uma equipe mais forte e mais competente para disputar o nacional — afirmou o vice.
Com a eliminação na Copa do Brasil, o Caxias também perdeu um recurso importante para contratar jogadores. O clube deixou de arrecadar R$ 950 mil. Valor que fará falta para a reformulação do elenco para a Série C:
— É uma verba muito importante que vai fazer falta, não tenha dúvida. A gente vai necessitar uma criatividade maior, mas também já estamos trabalhando algumas semanas nesse sentido e alguns jogadores já tem recolocação; isso vai ser feito durante esses próximos dias e vai chegar gente para contribuir para o o nosso elenco — destacou Chiquinho.