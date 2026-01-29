Técnico do Juventude traça nova meta para partida com o Grêmio: "Tentar classificar em primeiro lugar"

Time de Barbieri segue invicto na temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Já classificado às quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Juventude enfrenta o Grêmio neste sábado (31), às 16h30min, na Arena, pela última rodada da primeira fase. E nem por isso, o time do técnico Maurício Barbieri chegará sem ambição em Porto Alegre.

Depois de atingir os dois primeiros objetivos traçados pela comissão técnica — vencer o Ca-Ju e carimbar uma das vagas à próxima fase da competição — o elenco alviverde tem em mente um novo alvo:

— É tentar classificar em primeiro lugar para que a gente possa levar essa vantagem para as próximas fases; e nos manter com a maior pontuação para poder estar decidindo os jogos em casa. É a nossa casa, com a nossa torcida, com a nossa alma. Então, a ideia é que a gente possa brigar para poder assegurar esse primeiro lugar — alertou o treinador do Ju.

O Verdão entrará em campo na Arena como vice-líder do Grupo A, com 11 pontos. Um a menos do que o primeiro colocado, o Inter. Se o Ju vencer o Tricolor e o Inter, no máximo, empatar, o Alviverde garantirá o primeiro lugar da chave e também conquistará a liderança geral da competição.

— Eu acho que a gente tem que ir lá na arena e tem que ser o Juventude, tem que fazer o nosso jogo, é claro que, respeitando a equipe deles, mas procurar jogar, procurar uma marcação forte, firme, que não dê espaço a uma equipe de qualidade, que a gente sabe que eles têm — admitiu Barbieri.

Depois de uma semana cheia de treino, pela primeira vez desde que iniciou o Gauchão, o treinador do Ju não deverá preservar atletas, nem mesmo os três que entrarão em campo pendurados com dois cartões amarelos e que podem vir a ser desfalques na partida das quartas de final. São os casos de Messias, Lucas Mineiro e Iba Ly. Desses, apenas o senegalês não é titular.