Setor de cadeiras do Estádio Centenário ganha nova pintura

Clube divulgou como ficou o setor de cadeiras nas redes sociais. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O torcedor grená que comparecer ao Estádio Centenário, neste sábado (31), para o jogo contra o Inter, às 16h30min, encontrará um cenário renovado para empurrar o time em busca da liderança do Grupo B do Gauchão. O clube finalizou nesta semana a revitalização completa do setor de cadeiras, que passou por uma limpeza e recebeu uma nova pintura com as cores oficiais do clube.

O destaque visual fica para a escrita "CAXIAS" grafada ao longo das cadeiras, acompanhada por uma pintura detalhada da bandeira do clube no último vão do setor, reforçando a identidade visual da casa Grená.

Essa intervenção faz parte de um cronograma de modernização que o estádio vem recebendo nos últimos. Recentemente, todo o setor de arquibancadas, que exibia o tom cinza do concreto, voltou a ostentar as cores grená e azul. Além da estética, o clube investiu pesado em tecnologia e infraestrutura de campo, substituindo a iluminação antiga por refletores modernos de LED e instalando um sistema de irrigação automático.