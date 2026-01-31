"Se tivesse que ter um vencedor, seria a equipe do Juventude" afirma Barbieri após empate com o Grêmio

O Ju ainda não perdeu em 2026 com o comando de Maurício Barbieri. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Com o fim da primeira fase do Gauchão 2026, o Juventude manteve a invencibilidade após seis jogos. Na Arena, pela última rodada, empatou com o Grêmio em 1 a 1, neste sábado (31). O time de Maurício Barbieri avança na competição com três vitórias e três empates.

— Na primeira etapa, o jogo ficou um pouco mais amarrado, principalmente na questão da definição. Na maioria das vezes, o Grêmio não conseguiu nos pressionar. A gente circulava, achava o outro lado e conseguia conectar com os homens por dentro ali, mas faltou a gente terminar melhor as jogadas — comentou o técnico, na entrevista coletiva após o jogo com o Tricolor.

Barbieri manteve o esquema 3-5-2 e administrou os ataques do time da capital no primeiro tempo. Porém, logo aos quatro minutos da etapa final, perdeu o zagueiro Gabriel Pinheiro, expulso em uma confusão.

— Depois da expulsão, o jogo abriu um pouco mais e, com 10, eu acho que fomos absolutamente melhor que o Grêmio, buscando gol e criando oportunidades — disse o comandante, que completou:

— No único erro que a gente pode computar que cometemos na partida, eles fizeram um gol. No final, conseguimos encontrar um gol que vem para premiar a partida, que eu acho que a gente fez melhor. Se tivesse que ter um vencedor seria a equipe do Juventude.

Juan Christian entrou no lugar de Taliari, no segundo tempo. Aos 53 minutos, o atacante driblou o atleta tricolor e chutou no canto do gol, empatando a partida.

— Ele está sendo extremamente eficiente nos momentos em que tem oportunidade. É um jogador com uma característica distinta, mas que sempre tem entrado para mudar os jogos. Essas entradas são importantes para elevar o nível da equipe e dar confiança — comentou.

Classificado como vice líder do Grupo A, com 12 pontos, o Verdão encara o São José, terceiro colocado, nas quartas de final. O confronto será no próximo final de semana, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

— Em relação ao São José, agora a gente vai avaliar, focar tudo em cima do adversário. É um jogo único, uma decisão 90 minutos e a gente sabe que, em situações assim, o peso da aleatoriedade acaba sendo maior. A gente chega bem preparado, com uma equipe bastante sólida defensivamente e que é capaz de criar muitas oportunidades de gol — finalizou o treinador.