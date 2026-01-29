Saiba onde assistir Grêmio x Juventude pela sexta rodada do Gauchão

Jogo pode valer a liderança geral da primeira fase do Estadual. Arte Pioneiro / Reprodução

Grêmio e Juventude chegam em momentos diferentes para a partida válida pela sexta e última rodada da primeira fase do Gauchão 2026. O encontro ocorre no sábado (31), às 16h30min, na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de derrotas no clássico Gre-Nal, pelo Estadual, e para o Fluminense, na largada do Brasileirão. Já o Verdão está invicto na temporada e acumula três vitórias seguidas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO: Weverton (Grando); João Pedro, Noriega, Viery e Caio Paulista; Dodi, Tiago e William (Cristaldo); Pavón, Enamorado e André Henrique. Técnico: Luís Castro

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Alan Ruschel; Taliari e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

Arbitragem para Grêmio x Juventude

Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Maurício Penna. Quarto árbitro: Tiago Stoduto. VAR: Rodrigo Brand da Silva

Onde assistir

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão da partida;

O Futebol da Gaúcha inicia às 15h45min no FM e no app de GZH. A Jornada Digital começa às 13h.

Como chegam

GRÊMIO

Luís Castro deve preservar a maioria dos titulares para o Brasileirão, mesmo correndo o risco de perder a liderança do Grupo B.

JUVENTUDE