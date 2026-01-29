Saiba onde assistir Caxias x Inter pela sexta rodada do Gauchão

Caxias e Inter se enfrentam neste sábado (31), às 16h30min, pela sexta rodada do Gauchão 2026. O jogo ocorre no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A última vez que o Grená derrotou o Inter em seus domínios foi em 2018.
Pelo Estadual, o Colorado vem de vitória sobre o Grêmio, por 4 a 2. Já o Grená perdeu para o São José, por 1 a 0.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
CAXIAS: Léo Lang; Ronei, Joilson, Maurício e Roberto (Victor Sá); Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson, Douglas Skilo e Jeam. Técnico: Fernando Marchiori
INTER: Anthoni; Aguirre, Felix Torres, Juninho e Alisson; Villagra, Bruno Henrique; Allex, Tabata e João Victor; João Bezerra. Técnico: Paulo Pezzolano.
Arbitragem para Caxias x Inter
Arbitragem ainda não foi divulgada pela FGF.
Onde Assistir
O jogo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere
O Futebol da Gaúcha começa às 15h45min na Rádio Gaúcha e no app de GZH.
Como chegam
CAXIAS
O Grená entra em campo já classificado às quartas de final. Na vice-liderança do Grupo B, com sete pontos, pode até assumir a ponta. Para isso, tem de vencer o Inter e torcer para o Grêmio perder para o Juventude.
O Caxias entrará em campo com força máxima. O lateral Roberto, que teve de ser substituído na última rodada, participou dos trabalhos e não deve virar preocupação. Assim como Wellington Reis, que retornou aos treinos na terça-feira, após ser liberado para resolver problemas pessoais.
INTER
O Colorado vive situação similar ao Grená. Com 12 pontos, já está classificado para as quartas de final. Na liderança do Grupo A, quer confirmar a colocação e, para isso, precisa vencer para não depender de resultados paralelos. Se tropeçar, terá de torcer para que o Juventude não vença o Grêmio.
A expectativa é que o Inter mande a campo um time modificado diante do Caxias. Após o duelo com o Athletico-PR, Pezzolano afirmou que "todos estão preparados para jogar".