Recreio da Juventude receberá promessas do tênis juvenil mundial na Brasil Juniors Cup

Recreio da Juventude será sede novamente da competição. Porthus Junior / Agencia RBS

O Recreio da Juventude, em Caxias do Sul, voltará a receber algumas das principais promessas do tênis juvenil mundial durante a Brasil Juniors Cup 2026. O tradicional clube caxiense será novamente sede da competição nas categorias 14 e 16 anos, que reúne jovens talentos de diversos países entre os dias 3 e 15 de março.

A competição, que vai durar duas semanas, deve reunir mais de 800 tenistas no Rio Grande do Sul. Além de Caxias do Sul, os jogos também ocorrerão em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Na capital, a Associação Leopoldina Juvenil será a sede das disputas da categoria 18 anos (ITF). Já em Novo Hamburgo, a Sociedade Ginástica receberá os atletas das categorias 12 anos e Tennis Kids (CBT). Em todas as cidades, a entrada será gratuita.

A Brasil Juniors Cup é classificada como torneio J300, uma das mais importantes competições do circuito juvenil mundial e uma das mais tradicionais do país. Em 2026, chega à sua 43ª edição, consolidando-se pela capacidade de reunir talentos que, futuramente, se destacam no circuito profissional.

Nomes de peso já passaram pelas quadras do evento ao longo das décadas, entre eles Gustavo Kuerten, Andy Roddick, Bia Haddad Maia e Amanda Anisimova. Mais recentemente, astros como Carlos Alcaraz, atual líder do ranking da ATP, e João Fonseca, número 1 do Brasil, também competiram no torneio.

Inscrições abertas para o pré-qualifying

A Brasil Juniors Cup está com inscrições abertas para o pré-quali nas categorias 14, 16 e 18 anos até 9 de fevereiro. Os campeões de cada categoria ganham convites (wild cards) para as chaves principais da BJC, enquanto os vice-campeões entram nos qualifyings da competição.

Pré-qualifying 18 anos

Prazo de inscrições: até 09/02/2026

Inscrições através do link: https://www.tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/22220

Pré-qualifying 14 e 16 anos

Prazo de inscrições: até 09/02/2026

Inscrições através do link: https://www.tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/22219