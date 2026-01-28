Esportes

Nas quadras
Notícia

Recreio da Juventude receberá promessas do tênis juvenil mundial na Brasil Juniors Cup

Torneio que já teve Gustavo Kuerten, Bia Haddad Maia, Carlos Alcaraz e João Fonseca competindo será realizado em março. Além de Caxias do Sul, Porto Alegre e Novo Hamburgo também serão sedes da competição

Eduardo Costa

