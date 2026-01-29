Pelo fim do jejum, Caxias recebe o Inter tentando vencer o rival em casa após oito anos

Caxias busca derrubar sequência sem vitórias, a última foi em 2018. Felipe Nyland / Agencia RBS

O Caxias quer confirmar as primeiras posições do Grupo B do Gauchão 2026 para decidir em casa nas quartas de final. A vaga antecipada o time já conquistou. Para ser segundo colocado, o Grená depende apenas de si. A equipe recebe o Inter na última rodada da primeira fase do Gauchão. O duelo será neste sábado (30), às 16h30min, no Estádio Centenário.

Com uma vitória simples, o time garante a segunda colocação e pode ser até primeiro, caso o Grêmio tropece contra o Juventude, em Porto Alegre.

Vencer o Inter também significa encerrar um jejum de oito anos sem derrotar o Colorado em Caxias do Sul. A última vitória no Estádio Centenário diante do time da capital foi no ano de 2018, quando a equipe da Serra superou o Inter por 2 a 1, em jogo válido pela primeira fase do Gauchão.

Na ocasião, o Caxias era treinado por Luiz Carlos Winck e o adversário por Odair Hellmann. Os gols do Grená saíram de Laércio e Alex William. Pottker fez para o colorado no Estádio Centenário.

O time do Caxias começou a partida com Glédson; Cleiton, Júnior Alves, Laércio e Julinho; Régis, Diego Miranda, Rafael Gava, João Paulo, Nicolas e Túlio Renan.

O Inter teve a formação com Danilo; Cláudio Winck, Gabriel Dias, Víctor Cuesta, Klaus, Iago, Rodrigo Dourado, Edenílson, Andrés D'Alessandro, William Pottker e Leandro Damião.

Depois da última vitória, o Caxias enfrentou o Inter em mais cinco jogos, com três vitórias da equipe do Beira-Rio e dois empates. O último encontro foi na temporada passada, quando se enfrentaram na semifinal do Estadual. A partida de ida terminou com 2 a 0 para o Inter, quando o Grená era comandado pelo técnico Luizinho Vieira.

Agora, as equipes se enfrentam com uma situação diferente. Enquanto o Caxias está 100% focado no Gauchão, o Inter vem de uma derrota na estreia do Brasileirão, diante do Athletico, por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio. O jogo contra o Grená vai anteceder um confronto duro contra o Flamengo pela segunda rodada do Nacional. O Grená vai com força máxima diante do colorado, mas a equipe da capital pode utilizar um time descaracterizado na Serra.

Últimos jogos

Gauchão 2025

Caxias 0x2 Inter

Gauchão 2023

Caxias 1x1 Inter

Gauchão 2022

Caxias 0x1 Inter

Gauchão 2020

Caxias 1x1 Inter

Gauchão 2019

Caxias 1x2 Inter