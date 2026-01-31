Esportes

6ª rodada
Notícia

Para lutar pela liderança geral do Gauchão, Juventude desafia tabu contra o Grêmio

Alviverde jamais derrotou o Tricolor na Arena e terá uma nova oportunidade na tarde deste sábado (31)

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS