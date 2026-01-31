Para lutar pela liderança geral do Gauchão, Juventude desafia tabu contra o Grêmio

Alan Ruschel deve ser titular no Ju contra o Grêmio. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O técnico Maurício Barbieri estipulou uma nova meta ao elenco do Juventude após a classificação antecipada às quartas de final do Gauchão 2026. O clube tem a missão de lutar pela liderança geral da primeira fase diante do Grêmio na rodada final.

A receita do treinador para que o time alcance esse feito é fazer com que os atletas atuem como se a partida fosse realizada no Alfredo Jaconi, com alma, força e competitividade.

— Não abrir mão de jogar, não abrir mão de tentar buscar o gol. Eu acho que agindo dessa maneira, a gente vai estar mais próximo de uma vitória — ratificou o técnico alviverde.

Mas outro ingrediente entrará em cena neste sábado (31), às 16h30min, na Arena: o Verdão jamais derrotou os gremistas neste estádio.

Em 18 confrontos disputados entre as duas equipes, naquela que é a casa do Tricolor desde dezembro de 2012, foram 13 vitórias gremistas e cinco empates.

A seu favor, o Juventude defende sua invencibilidade na temporada, com três vitórias consecutivas, com direito a triunfo com dois jogadores a menos em campo (contra o Inter-SM), vitória nos acréscimos no Ca-Ju 290 e goleada contra o Monsoon, quando apresentou seu melhor futebol em cinco partidas realizadas.

E para superar as adversidades que serão impostas pelo adversário na Arena, o time alviverde conta com um novo "maestro" do meio-campo. Ele não é midiático como Nenê, nem foi contratado para ser o camisa 10. Mas coube a Pablo Roberto ditar o ritmo do meio-campo do Juventude nas últimas duas vitórias da equipe no Estadual.

O jogador mudou a dinâmica do time no Ca-Ju, quando entrou no intervalo, e sua atuação no clássico o garantiu entre os 11 iniciais na partida seguinte, contra o Monsoon.

— Eu gosto de ter a bola no pé. Eu estava até comentando com meus amigos que eu gosto dessa criação. Há treinadores que gostam que eu jogue mais atrás, para poder construir. Outros preferem que eu fique mais à frente, para dar o último passe. Mas jogando pelo meio ali é onde eu me identifico melhor — revelou o meio-campista alviverde.

Pablo conheceu o técnico Renato Paiva durante as duas temporadas em que atuou pelo Casa Pia, de Portugal. Quando o treinador foi contratado pelo Fortaleza, no ano passado, o jogador foi indicado como uma das soluções para os problemas do meio-campo cearense. Mas a passagem de Paiva em Fortaleza não durou muito e o atleta entrou em campo em apenas cinco jogos.

Emprestado ao Ju pelos cearenses, Pablo Roberto já admite estar entrosado com as ideias de seu novo comandante.

— Para mim é muito importante saber que tem um professor da grandeza do Barbieri, e saber que ele conta comigo e pode me utilizar nessas posições onde ele sabe que vai extrair o meu melhor. É gratificante, porque o jogador é muito conforme a confiança. Quando você não tem essa confiança do treinador, acaba que o teu melhor não sai — admitiu o meia.

E com essa confiança, o Juventude tenta trilhar mais uma página vitoriosa neste início de temporada, quebrando o tabu na Arena.

Confrontos na Arena:

2014

Grêmio 3x0 Juventude - Gauchão

2015

Grêmio 0x0 Juventude - Gauchão

Grêmio 2x1 Juventude - Gauchão

2016

Grêmio 2x2 Juventude - Gauchão

Grêmio 3x1 Juventude - Gauchão (mesmo com a derrota Ju se classificou para a final)

2017

Grêmio 4x0 Juventude - Gauchão

2019

Grêmio 3x0 Juventude - Gauchão

Grêmio 0x0 Juventude - Gauchão

Grêmio 3x0 Juventude - Copa do Brasil

2020

Grêmio 3x0 Juventude - Gauchão

Grêmio 1x0 Juventude - Copa do Brasil

2021

Grêmio 3x2 Juventude - Brasileirão

2022

Grêmio 1x1 Juventude - Gauchão

2024

Grêmio 1x0 Juventude - Gauchão

Grêmio 3x1 Juventude - Gauchão (Grêmio campeão)

Grêmio 2x2 Juventude - Brasileirão

2025

Grêmio 2x1 Juventude - Gauchão

Grêmio 3x1 Juventude - Brasileirão











