"Momento muito especial", diz atacante após primeiro gol pelo Juventude e começo invicto no Gauchão

Juan Christian comemora o primeiro gol com a camisa do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Umas das novidades do Juventude para 2026 é o atacante Juan Christian, 24 anos. O atleta chegou no início do ano com contrato em definitivo com o clube até o final de 2027. Após três jogos com a camisa alviverde, o primeiro gol do jogador saiu. Na vitória diante do Monsoon, Juan fechou a vitória por 3 a 0.

— Momento muito especial. Sabíamos que se vencêssemos classificaríamos pra próxima fase. Melhor ainda podendo fazer meu primeiro gol com a camisa do Ju e fazendo uma boa partida. Não só eu como meus companheiros fizemos um placar justo e uma boa vitória pra sequência — comentou o Juan Christian.

O jogador chegou ao Juventude após um 2025 com o Cuiabá, com 39 partidas, seis gols e seis assistências. Já nos primeiros passos no Verdão, ele deixou uma boa impressão. Antes do gol diante do Monsoon, o primeiro quase saiu no clássico diante do Caxias.

— Eu tentei essa finalização chapada no clássico, bateu na trave. Diante do Monsoon, eu pude ser feliz na jogada. Minha característica é o "um pra um". É de um jogador que vai buscar o drible, a irreverência, buscar um cruzamento, buscar uma jogada que quebra as linhas e dê essa opção para o professor quando ele precisar. O torcedor pode esperar muita velocidade, muita força e um jogador aguerrido — afirmou o atleta.

Em meio ao bom início de campeonato, o elenco do Juventude ainda lida com os efeitos de uma preparação mais curta do que o ideal. A pré-temporada teve poucos dias de trabalho e sem nenhuma oportunidade para ajustes em jogos amistosos. Mesmo assim, o time conseguiu rapidamente encontrar competitividade e transformar as primeiras rodadas em um processo acelerado de entrosamento e evolução.