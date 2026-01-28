"Momento muito especial", diz atacante após primeiro gol pelo Juventude e começo invicto no Gauchão

Umas das novidades do Juventude para 2026 é o atacante Juan Christian, 24 anos. O atleta chegou no início do ano com contrato em definitivo com o clube até o final de 2027. Após três jogos com a camisa alviverde, o primeiro gol do jogador saiu. Na vitória diante do Monsoon, Juan fechou a vitória por 3 a 0.
— Momento muito especial. Sabíamos que se vencêssemos classificaríamos pra próxima fase. Melhor ainda podendo fazer meu primeiro gol com a camisa do Ju e fazendo uma boa partida. Não só eu como meus companheiros fizemos um placar justo e uma boa vitória pra sequência — comentou o Juan Christian.
O jogador chegou ao Juventude após um 2025 com o Cuiabá, com 39 partidas, seis gols e seis assistências. Já nos primeiros passos no Verdão, ele deixou uma boa impressão. Antes do gol diante do Monsoon, o primeiro quase saiu no clássico diante do Caxias.
— Eu tentei essa finalização chapada no clássico, bateu na trave. Diante do Monsoon, eu pude ser feliz na jogada. Minha característica é o "um pra um". É de um jogador que vai buscar o drible, a irreverência, buscar um cruzamento, buscar uma jogada que quebra as linhas e dê essa opção para o professor quando ele precisar. O torcedor pode esperar muita velocidade, muita força e um jogador aguerrido — afirmou o atleta.
Em meio ao bom início de campeonato, o elenco do Juventude ainda lida com os efeitos de uma preparação mais curta do que o ideal. A pré-temporada teve poucos dias de trabalho e sem nenhuma oportunidade para ajustes em jogos amistosos. Mesmo assim, o time conseguiu rapidamente encontrar competitividade e transformar as primeiras rodadas em um processo acelerado de entrosamento e evolução.
— Eu cheguei um pouco depois e, mesmo quem chegou antes, a equipe teve pouco tempo de treinamento devido a esse calendário justo. Depois de algumas rodadas, conseguimos concluir melhor as jogadas e a gente vai amadurecendo. Não teve uma grande pré-temporada com amistosos, então acabou que a gente tem que fazer isso no meio do caminho, como se fosse trocar o pneu com o carro andando. Mas é isso, o grupo é forte. Estamos mostrando isso e vamos seguir trabalhando para continuar ter margem para mais crescimento — finalizou o atacante.