"Momento muito especial", diz atacante após primeiro gol pelo Juventude e começo invicto no Gauchão

Juan Christian, de 24 anos, contratado em definitivo no começo da temporada com vínculo até o fim de 2027, marcou diante do Monsoon na vitória por 3 a 0

Eduardo Costa

Rafael Rinaldi

