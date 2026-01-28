Lateral do Juventude é punido com quatro jogos de suspensão no Gauchão 2026

Patryck Lanza havia sido denunciado por infringir dois artigos do CBJD. Porthus Junior / Agencia RBS

O lateral esquerdo Patryck Lanza foi punido com quatro jogos de suspensão pelo TJD-RS na tarde desta quarta-feira (28). O jogador do Juventude havia sido expulso contra o Inter-SM, pela terceira rodada do Gauchão 2026, quando fez gestos contra a decisão da arbitragem na saída de campo.

A partida ocorreu no dia 17 de janeiro no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. O lateral alviverde foi para o vestiário aos 19 minutos da etapa final, após dar um carrinho e atingir a bola e, posteriormente, a canela de Mizael. Ao deixar o gramado indignado pelo cartão vermelho, Patryck fez gestos com as mãos insinuando que o árbitro Lucas Horn tivesse "roubando" o Juventude.

Patryck foi julgado no TJD-RS após ter sido enquadrado em dois artigos: o 254, §1º, I, por conduta excessiva e carrinho que colocou em risco o adversário. O jogador pegou um jogo de punição, mas já cumpriu no clássico Ca-Ju 290. Já pelo artigo 243-F, §1º, por ofender a honra da arbitragem, o atleta do Ju acabou punido por unanimidade com quatro jogos de suspensão e multa mínima de R$ 100.

Patryck está fora do jogo contra o Grêmio, pela sexta rodada da primeira fase do Estadual, e também da partida única das quartas de final. Além disso, se o Ju avançar, perderia os dois jogos da fase semifinal. Ele só voltaria a campo nas duas finais, caso o Ju chegue lá.